Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Phó Giám đốc Công an TPHCM

Chiều 15/8, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương cảm ơn sự tín nhiệm cao của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TPHCM, Ban giám đốc Công an TPHCM. Tân phó giám đốc hứa sẽ cùng Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an thành phố, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương tại lễ công bố quyết định (Ảnh: Công an cung cấp).

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1976, quê Củ Chi, TPHCM. Ông từng kinh qua nhiều vị trí, cấp bậc tại Công an TPHCM.

Cụ thể, Thượng tá Dương từng là Phó Trưởng Công an quận 2 (nay là TP Thủ Đức), sau đó được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an quận 4. Đến tháng 12/2020, ông được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM. Đầu tháng 6/2023, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức.