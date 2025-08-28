Thủ tướng: Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành Trung ương,... đã đến tham dự khai mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thuộc top đầu thế giới

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia góp phần hiện thực hóa kết luận của Bộ Chính trị về quy hoạch Thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Quy mô của công trình lên tới 90ha, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có hơn 304.000m2 diện tích trong nhà, 200.000m2 diện tích ngoài trời, 3 khu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế sức chứa 5.000 người cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, hiện đại.

Tổng vốn đầu tư đưa công trình này vào nhóm 10 Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia và quốc tế lớn nhất thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khai mạc triển lãm (Ảnh: Minh Huy).

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Biến bãi đất ven sông Hồng thành điểm đến hấp dẫn

"Điểm đặc biệt và đáng chú ý của Trung tâm Hội chợ Triển lãm là có hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56m, đường kính 360m, khối lượng lên tới 24 nghìn tấn do Việt Nam sản xuất, thiết kế, thi công theo mô phỏng mai rùa.

Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Mạnh Quân).

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị,... phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời triển lãm cũng thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em,...

Theo Thủ tướng triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; bố cục trưng bày phong phú, đa dạng, toàn diện; nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục; cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng...

Không gian trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

"Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và công tác chuẩn bị, tổ chức triển lãm hôm nay, chúng ta có thể khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”.

Tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu”, Thủ tướng nhấn mạnh.