Thủ tướng New Zealand sắp thăm Việt Nam

Ngày 21/2, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai từ ngày 25 đến ngày 28/2.

Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Luxon cho biết, Việt Nam là ngôi sao đang lên của Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

"Năm nay, hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của tôi sẽ tiếp thêm sinh lực cho các mối quan hệ giữa hai nước, tăng cường thương mại hiện có và mở ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp New Zealand để tăng thu nhập và tạo việc làm ngay tại quê nhà", Thủ tướng New Zealand chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hồi tháng 10/2024 tại Lào (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng Luxon, thương mại của New Zealand với Việt Nam đã tăng 40% trong 5 năm qua, song hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Ông Luxon cam kết sẽ thúc đẩy mục tiêu tham vọng đạt thương mại hai chiều 3 tỷ USD vào năm 2026. Đồng thời, với hơn 2 thập kỷ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 5% và dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam là thị trường mang lại cơ hội lớn cho New Zealand, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục quốc tế và cung cấp thực phẩm, đồ uống chất lượng cao.

"An ninh và thịnh vượng trong tương lai của New Zealand gắn liền với sự thành công của ASEAN và các thành viên. Chúng tôi đang nỗ lực nâng cao sự hợp tác và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với ASEAN, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác quốc tế và tận dụng các cơ hội có được cho các doanh nghiệp của New Zealand", Thủ tướng Luxon nhấn mạnh.

Chuyến thăm của Thủ tướng Luxon tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh New Zealand cũng kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác đối thoại với ASEAN.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Luxon dự kiến sẽ thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và thảo luận các phương thức hợp tác song phương.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Luxon cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội.

Ngoài phái đoàn doanh nghiệp, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Nicola Grigg sẽ tháp tùng Thủ tướng Luxon trong chuyến thăm này.