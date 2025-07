Thủ tướng "chốt" ngày thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Sáng 21/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra tình hình thi công Dự án thành phần 1 của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tại đoạn đầu cao tốc đi qua địa phận tỉnh An Giang.

Khó khăn của cao tốc cơ bản đã được giải quyết

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188km, tổng đầu tư khoảng 45.000 tỷ đồng được quy hoạch với 4 làn xe. Giai đoạn 1 dự án được thiết kế với nền đường rộng 17m và tốc độ tối đa 100km/h.

Tuyến cao tốc này được chia thành 4 dự án thành phần, do tỉnh An Giang và TP Cần Thơ chủ quản, trong đó dự án thành phần 1 do tỉnh An Giang phụ trách.

Thủ tướng kiểm tra Dự án thành phần 1 Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đầu cao tốc tại An Giang (Ảnh: Bảo Trân).

Báo cáo với Thủ tướng, ông Đinh Văn To - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang (đơn vị đầu tư dự án thành phần 1) - cho biết, dự án này có tổng vốn đầu tư 13.500 tỷ đồng, trải dài khoảng 57km với 33 cầu và 42 cống hộp, được phân chia thành 4 gói thầu xây lắp chính.

Ông To nhấn mạnh sự nỗ lực vượt bậc của đơn vị và các nhà thầu trong thời gian qua, với việc tăng cường ca kíp, bổ sung thiết bị, nhân lực và vật tư.

Toàn tuyến đang huy động 102 cán bộ kỹ thuật, 833 nhân công, 410 thiết bị các loại và 75 mũi thi công. Các đơn vị đã làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, xuyên lễ Tết và ngày nghỉ, tuân thủ tinh thần "vượt nắng, thắng mưa; ăn tranh thủ ngủ khẩn trương; thi công 3 ca 4 kíp".

Về cơ bản, mọi khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết. Chủ đầu tư cùng tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành dự án thành phần 1 trước ngày 30/6/2026, đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Thông tin về tiến độ chung của dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết tổng sản lượng thi công của cả 4 dự án thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đạt gần 53%, vượt so với kế hoạch.

Về giải ngân vốn, đã có 1.400 tỷ đồng trong tổng số 3.450 tỷ đồng vốn phân bổ đầu năm 2025 được giải ngân, đạt tỷ lệ hơn 40%. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%.

Dự án thành phần 1 Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đầu cao tốc tại An Giang dự kiến về đích sớm so với kế hoạch (Ảnh: Bảo Trân).

"Chúng ta đã làm tốt rồi phải tiếp tục làm tốt hơn nữa"

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thi công. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhận định tiến độ hiện tại vẫn chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng toàn bộ tiến độ, tuyệt đối không để phát sinh vướng mắc. Với việc công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và nguồn vật liệu tại An Giang dồi dào, việc đẩy nhanh thi công là hoàn toàn khả thi.

Thủ tướng chỉ đạo mạnh mẽ: “Chúng ta đã làm tốt rồi thì phải tiếp tục làm tốt hơn nữa, đã vượt tiến độ rồi thì phải nhanh hơn nữa. Quyết tâm thông xe cơ bản tuyến cao tốc vào ngày 19/12. Khi cao tốc này thông xe cuối năm nay sẽ tạo ra không gian phát triển mới, tăng giá trị đất đai, kết nối hiệu quả giữa các trục giao thông và vùng kinh tế".

Thủ tướng làm việc với đơn vị đầu tư và đơn vị thi công (Ảnh: Bảo Trân).

Để đạt được cột mốc thông xe quan trọng này, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang phải vào cuộc. Đặc biệt, tỉnh cần chủ động lo công tác hậu cần như gạo, rau củ, cá để động viên tinh thần các đơn vị thi công.

Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tăng cường huy động đơn vị thi công tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 9, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai công việc phù hợp với chức năng của từng đơn vị.

"Lãnh đạo tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát huy tinh thần “thừa thắng xông lên”, không tự mãn với kết quả hiện tại. Đồng thời, quá trình thi công phải luôn đi đôi với đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình phát triển", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu và đề nghị 19/12 phải thông xe cơ bản toàn bộ dự án, sớm 6 tháng so với dự kiến trước đó.