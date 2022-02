Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị không xét nghiệm sàng lọc học sinh đến trường

Ngày 17/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận định, chủ trương đưa học sinh trở lại trường để học trực tiếp được ủng hộ, đồng tình. Song dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Đến nay, học sinh đi học trực tiếp chiếm 93,71% tổng số học sinh trên cả nước. Đặc biệt, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp, một số địa phương có tỷ lệ giáo viên, học sinh mắc Covid-19 tăng mạnh khiến nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp học trực tuyến.

Ông Sơn cũng nêu thực tế, một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý các trường hợp học sinh F0, F1 (phát hiện tại gia đình hoặc phát hiện tại trường học). Việc khoanh vùng xác định F1 chưa hợp lý dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học trên lớp, chuyển sang học trực tuyến vì trong lớp có F0. Cá biệt có nơi cho cả lớp hoặc cả khối dừng học trực tiếp khi phát hiện F0 trong một lớp.

Ngoài ra, một số địa phương yêu cầu 100% học sinh phải xét nghiệm Covid-19 trước khi đến trường học trực tiếp, phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết (một số huyện tại Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bộ trưởng Sơn đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch nhất quán việc đưa trẻ đến trường đảm bảo an toàn; quan tâm, đầu tư kinh phí và nhân lực y tế cơ sở cho các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp.

Ông Sơn cũng đề nghị Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh theo hướng rút gọn về thời gian cách ly y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp F1 là giáo viên, học sinh; sớm ban hành hướng dẫn và thống nhất với các địa phương về việc test sàng lọc học sinh khi tới lớp; đẩy mạnh việc tập huấn, hướng dẫn trong điều trị, thuốc chữa bệnh cho trẻ mắc Covid-19.

Học bán trú để giảm phiền hà cho phụ huynh

Là địa bàn có quy mô trường học lớn nhất cả nước (hơn 12.800 trường) và số ca mắc/ngày luôn dẫn đầu cả nước (gần 4.000 ca/ngày), đại diện UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Y tế sớm có phác đồ điều trị cho trẻ em mắc Covid-19 ở các cơ sở y tế, đặc biệt thông tin đến các gia đình nắm được để có biện pháp phòng, chống và điều trị; sớm có vaccine tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, nghiên cứu vaccine tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi.

Cho rằng hướng dẫn của hai bộ (Y tế, Giáo dục và Đào tạo) về các trường hợp F1 khi phát hiện học sinh mắc Covid-19 khác nhau, lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị xem xét lại nhằm thống nhất việc theo dõi sức khỏe và tổ chức đi học an toàn, ổn định.

Trước ý kiến của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nêu rõ, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19, quy định thời gian điều trị, cách ly, xét nghiệm đối với ca mắc, trường hợp F1…

"Đề nghị lãnh đạo các địa phương, Sở Y tế cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo không quy định học sinh phải xét nghiệm sàng lọc trước khi đến trường, lớp. Chỉ xét nghiệm với những trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm hoặc dấu hiệu dịch tễ tiếp xúc với F0", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nêu rõ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định, không có sự khác biệt về nguy cơ lây nhiễm cho học sinh học một buổi, hai buổi hoặc ăn bán trú. Vì vậy, các trường học đủ điều kiện, bảo đảm an toàn phòng chống dịch có thể tổ chức học bán trú cho học sinh để tạo thuận tiện, giảm phiền hà cho phụ huynh và gia đình.

Bộ Y tế sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc, thuốc điều trị cho học sinh mắc Covid-19 nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh và xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các giải pháp đưa trẻ trở lại trường phải mang tính dài hơi, trên tinh thần chủ động, không mất cảnh giác, không cực đoan, khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh".

Ông Đam lưu ý, việc đưa trẻ trở lại trường phải có sự chỉ đạo thống nhất trên cả nước nhưng không áp dụng máy móc, cứng nhắc giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, giữa đô thị và nông thôn, tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm".

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn xét nghiệm trong trường học; theo dõi sức khỏe trẻ em mắc bệnh nền hoặc có vấn đề về sức khỏe; thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em là F1...

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức, kiện toàn các phương thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình như một phần của chương trình cải cách giáo dục, thay vì chỉ triển khai trong thời gian dịch bệnh.

Đến nay đã có 54/63 tỉnh, TP đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp; 59/63 tỉnh, TP cho học sinh tiểu học học trực tiếp; 63/63 tỉnh, TP cho học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đi học trực tiếp; 100% các cơ sở giáo dục Đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Dự kiến, từ ngày 21/2, có 59/63 tỉnh, TP cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp (Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang có kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng 2 nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể. Tiền Giang cho trẻ em mầm non 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 21/2 và trẻ em dưới 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 24/2). 63/63 tỉnh, TP cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp.