Thu hồi phù hiệu của hàng trăm ô tô vi phạm tốc độ

Ngày 31/5, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Nam Định cho biết, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-SGTVT thu hồi phù hiệu đối với 103 xe kinh doanh vận tải.

Cụ thể, có 88 xe chạy tuyến cố định; 6 xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 2 xe taxi; 6 xe đầu kéo, 1 xe tải, do vi phạm điểm b, khoản 10, điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định này được ban hành căn cứ dữ liệu trích xuất từ Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT từ tháng 1 đến tháng 3/2023.

Theo đó, các phương tiện bị thu hồi phù hiệu có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1.000km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5km/giờ trở xuống) trong tháng 3/2023.

Phía Sở GTVT tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu chậm nhất sau 7 ngày kể từ khi Quyết định được ban hành phải nộp lại phù hiệu về Sở GTVT.

Không được sử dụng phương tiện đã bị thu hồi phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian phù hiệu bị thu hồi.

Sở GTVT giao Thanh tra Giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát, xử lý theo quy định đối với các phương tiện bị thu hồi phù hiệu cố tình tham gia hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, từ ngày 15/4 đến 14/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã xử lý 1.688 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 5,23 tỷ đồng, tước có thời hạn 671 giấy phép lái xe; tạm giữ 45 ô tô, 775 mô tô, 14 phương tiện khác.

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý 45 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 155,2 triệu đồng; tước 2 bằng, chứng chỉ chuyên môn.