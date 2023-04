Thu giữ 59 cá thể rùa đầu to tại Nghệ An

Chiều 5/4, tin từ Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho hay, tối 4/4, Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát phối hợp với SVW tiếp nhận 59 cá thể rùa đầu to. Toàn bộ số động vật trên do Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu từ vụ vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tiếp nhận 59 cá thể rùa đầu to (Ảnh: SVW).

Lực lượng công an bắt và thu giữ 34 cá thể rùa đầu to tại địa bàn xã Bắc Hồng, huyện Diễn Châu, khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 25 cá thể rùa còn sống, một số cá thể rùa đã chết và 3 cá thể tê tê Java bị lấy hết vảy, nội tạng.

Hiện tại, tất cả số lượng rùa trên đã được chuyển giao cho trung tâm cứu hộ VQG Pù Mát chăm sóc.

Số lượng rùa đầu to tịch thu từ vụ vận chuyển trái phép (Ảnh: SVW).

Bác sĩ thú y của SVW đang kiểm tra tình trạng sức khỏe các cá thể rùa (Ảnh: SVW).

Rùa đầu to thuộc nhóm IB, là loài động vật hoang dã phân bố rộng ở lưu vực suối trong các khu vực rừng núi đá vôi, tuy nhiên số lượng hạn chế do đặc tính sinh sản.

Hiện nay số lượng rùa đầu to đang suy giảm nghiêm trọng do rừng nguyên sinh mất dần và đặc biệt là do tình trạng săn bắt quá mức.