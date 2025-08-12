Thông tin mới vụ bệnh viện nghìn tỷ chưa quyết toán do... lạc hồ sơ

Ngày 12/8, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã mời 7 công ty xây dựng để phối hợp thu thập, tổng hợp hồ sơ liên quan các gói thầu còn lại chưa phê duyệt, quyết toán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khởi công năm 2010, khánh thành năm 2019. Bệnh viện có diện tích mặt sàn hơn 70.000m2 trong khuôn viên rộng 12ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, được chia làm 19 gói thầu.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hoạt động 6 năm nay nhưng 9 gói thầu chưa quyết toán (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đến nay còn 9/19 gói thầu đã thi công xây dựng, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Do đó, Sở Y tế Đắk Lắk mời đại diện các nhà thầu xây lắp thực hiện gói thầu của dự án bệnh viện gồm: Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh (trụ sở tại Đắk Lắk) thi công xây lắp gói thầu số 6 gồm hạng mục sân, đường nội bộ.

Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk Lắk (trụ sở tại Đắk Lắk) thi công xây lắp gói thầu số 7 gồm hạng mục nhà kỹ thuật nghiệp vụ.

Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị Tràng An (trụ sở tại thành phố Hà Nội) thi công gói thầu số 18 gồm hạng mục thiết bị xây lắp nhà kỹ thuật nghiệp vụ và gói thầu số 20 là hạng mục hệ thống khí y tế trung tâm.

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng (trụ sở tại thành phố Hà Nội) thi công gói thầu số 17 gồm hạng mục nhà điều trị nội trú số 3.

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trọng Hiếu (trụ sở tại Đắk Lắk) thi công gói thầu số 15 gồm hạng mục mạng ngoài nhà.

Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (trụ sở tại thành phố Hà Nội) thi công gói thầu số 16 hạng mục trạm xử lý nước thải, rác thải.

Công ty xây dựng Nam Sơn (trụ sở tại Đắk Lắk) thi công gói thầu số 3 gồm hạng mục cổng, tường rào.

Thời gian họp từ ngày 11/8 đến ngày 29/8.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).

Như Dân trí phản ánh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đi vào hoạt động được 6 năm nay. Tuy nhiên, 9 gói thầu xây lắp của bệnh viện chưa được thanh toán vì lý do do thất lạc hồ sơ.

Sở Y tế Đắk Lắk cho rằng chưa thanh, quyết toán được các gói thầu nêu trên là do vào năm 2019, ông Đ.M.C., Trưởng Ban quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Sở Y tế) là người trực tiếp quản lý, sử dụng và lưu trữ trong quá trình triển khai các dự án làm đơn xin nghỉ việc.

Ông C. đã bàn giao hồ sơ nguyên trạng gói thầu nêu trên cho Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế quản lý, sử dụng, lưu trữ trước khi thôi việc.

Vào tháng 3, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Sở Y tế nghỉ hưu theo chế độ, thực hiện bàn giao nguyên trạng có hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua rà soát, Sở Y tế phát hiện các danh mục hồ sơ, điều kiện để thực hiện thanh quyết toán các gói thầu chưa đầy đủ nên đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, các cá nhân không cấp thêm được danh mục hồ sơ nào, do hồ sơ thất lạc, không tìm thấy trong quá trình lưu trữ.