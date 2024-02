Thời tiết mùng 1 Tết: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung mưa dông

Miền Bắc hửng nắng về trưa và chiều trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn (ngày 10/2), nền nhiệt vẫn ở ngưỡng thấp (Ảnh: Quý Đoàn).

Dự báo thời tiết ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 16-19 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

- Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Phía nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 20-22 độ C, phía nam 23-25 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.