Tối 24/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, vào chiều cùng ngày, đơn vị đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng trong thời hạn 4 tháng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Ông Ca là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng ủy phường Đằng Lâm, thuộc Quận ủy Hải An.

Theo vị lãnh đạo, về thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Ca sẽ tương đương với thời gian ông này bị cơ quan điều tra tạm giam.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt Đảng trong thời hạn 4 tháng (Ảnh: Công an cung cấp).

"Khi nào cơ quan công an có quyết định kéo dài thời hạn tạm giam với ông Ca, thì đơn vị cũng sẽ có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Ca tương đương với thời gian tạm giam đó. Quyết định này được ký vào chiều nay 24/2", vị lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải An nói.

Trước đó, Quận ủy Hải An nhận được thông báo của Công an tỉnh Quảng Ninh, thông báo về việc tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Ông Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ quy định của Đảng, thông báo của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Quận ủy Hải An đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy thực hiện đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền tạm giam theo quy định. Thời gian đình chỉ theo Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan có thẩm quyền.