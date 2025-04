Thiếu tá công an hy sinh: Tấm bằng thạc sĩ dang dở và lễ cưới chưa tổ chức

Sau một ngày tổ chức lễ viếng, đúng 13h30 ngày 19/4, tại quê nhà ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hưng Yên... cùng gia đình đã tổ chức lễ truy điệu và di quan Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - liệt sĩ hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, đêm 17/4.

Tham dự Lễ truy điệu có Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, các lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hưng Yên, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, cùng thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải và đông đảo người dân địa phương.

Không chỉ thân nhân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng, mà cả những người chưa từng quen biết, nhưng vì cảm phục tinh thần hy sinh anh dũng trong khi truy bắt tội phạm của người chiến sĩ Công an nhân dân, cũng đã đến tiễn đưa anh.

Tại lễ truy điệu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Ông Nguyễn Đăng Khương lên nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng Tổ quốc ghi công cho con trai.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an (hàng đầu bên trái) và Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (đứng kế bên), cùng đồng đội đứng trước linh cữu liệt sĩ Khải để chuẩn bị tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân nghẹn ngào trước linh cữu của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Sự ra đi quá đột ngột của Thiếu tá Khải khiến người thân vô cùng đau đớn, xót xa.

Người thân không cầm được nước mắt khi xe chở linh cữu Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải chầm chậm lăn bánh rời khỏi căn nhà thân yêu của anh để về với đất mẹ.

Sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không chỉ là mất mát to lớn của gia đình, mà còn là nỗi tiếc thương của cả cộng đồng. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo những dự định còn dang dở, tấm bằng thạc sĩ chưa kịp hoàn thành, một đám cưới chưa kịp diễn ra, và chặng đường phục vụ Tổ quốc còn dài phía trước.

Người dân quê nhà gọi anh là "người anh hùng thầm lặng"; còn với cha mẹ, anh mãi mãi là người con chưa kịp báo hiếu trọn vẹn.