Thiếu nữ cùng bé gái tử vong bên đường, nghi do tai nạn giao thông

Ngày 3/7, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ 2 người tử vong bên tỉnh lộ 665, đoạn qua xã Ia Boòng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện 2 người tử vong, nằm ở mương thoát nước bên đường, đoạn trên tỉnh lộ 665 (địa phận làng Nớt, xã Ia Boòng).

Người dân phát hiện 2 người tử vong bên đường (Ảnh: Thế Hiếu).

Qua xác minh, 2 nạn nhân danh tính là R.L.N. (17 tuổi) và K.P. (13 tuổi) cùng trú tại làng Xom Pốt, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai. Cạnh 2 thi thể có xe máy.

Thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường, công an nhận định, nguyên nhân có thể là do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn vào đêm tối, trời mưa to nên không có người phát hiện.

Được biết, cả 2 nạn nhân đều thuộc hộ nghèo. Chính quyền địa phương xã Ia Pia đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra.