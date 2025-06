Tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Chiều 26/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 tháng đầu năm (từ 15/12/2024 đến 14/6), trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 35 người.

So sánh cùng kỳ năm 2024, tai nạn đã giảm 50 vụ (giảm 53,76%), giảm 20 người chết (giảm 55,56%) và giảm 17 người bị thương (giảm 32,69%).

Cục CSGT cho biết, qua phân tích các vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc cho thấy 61,36% các vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ từ 18h hôm trước đến 6h ngày hôm sau, phương tiện liên quan đến tai nạn gồm ô tô tải 32,31%, ô tô con 20%, ô tô khách 15,38%, xe đầu kéo 9,23%.

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT kiểm tra các phương tiện trên cao tốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nhà chức trách, có 23,91% nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước liền kề; 16,28% do các phương tiện không chú ý quan sát, 2,32% do các phương tiện chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.

"Từ việc phân tích các vụ tai nạn giao thông, lực lượng CSGT đang tập trung xử lý các loại phương tiện, khung giờ, hành vi... là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Đại diện Cục CSGT thông tin thêm, từ ngày 23 tới 26/6, lực lượng CSGT thuộc Cục đã xử lý 17 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 107 trường hợp vi phạm dừng đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc; 60 trường hợp điều khiển xe chạy ở làn khẩn cấp, 602 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Cảnh sát lấy dẫn chứng, lúc 22h10 ngày 25/6 tại khu vực trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa km51+900 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác thuộc Đội 7 Cục CSGT phát hiện ô tô đầu kéo 77C-043.xx kéo theo sơ mi rơ-móoc biển số 77R-007.xx do tài xế T.V.C. (SN 1983, ở Bình Định) điều khiển.

Tiếp đó, lúc 0h56 ngày 26/6, cũng tại vị trí trên, CSGT kiểm tra ô tô đầu kéo biển số 51C-960.xx kéo theo sơ mi rơ-móoc biển số 51R-161.xx do tài xế T.H.N. (SN 1993, ở Bình Định) điều khiển.

Theo Cục CSGT, cả 2 tài xế trên đều vi phạm sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Với vi phạm trên, mỗi tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tiếp đó, lúc 20h ngày 25/6, tại tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tổ công tác của Đội 2 Cục CSGT phát hiện ô tô biển số 14A- 435.xx do tài xế H.M.T. (SN 1989, ở Quảng Ninh) điều khiển, đi với vận tốc 50km/h tại km8+100.

Hình ảnh tài xế T. vi phạm, đi với tốc độ dưới 60km/h (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi dừng kiểm tra phương tiện, tổ CSGT đã tuyên truyền cho tài xế T. biết về quy định tốc độ tối thiểu 60km/h trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Như vậy, tài xế T. đã đi chậm hơn tốc độ tối thiểu 10km/h.

Với lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.