Tháo dỡ hàng loạt chốt chặn, rào chắn trên các tuyến đường trung tâm TPHCM

Trưa 30/9, lực lượng chức năng các phường, quận ở trung tâm TPHCM đồng loạt ra quân gỡ bỏ các chốt phong tỏa, kiểm soát trên các tuyến đường trung tâm TPHCM, chuẩn bị nới lỏng giãn cách từ 1/10.

Khoảng 11h trưa, lực lượng quân đội hỗ trợ tháo dỡ rào chắn thép gai trên ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng (Quận 1).

Các biển báo ở chốt kiểm soát đường Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu (Quận 1) được cảnh sát cơ động tháo dỡ, đưa lên xe rời đi. Người tham gia giao thông đi qua không còn phải quét mã QR để khai báo di chuyển nội địa.

Nhiều chốt chặn được dùng cành cây, gỗ rác để rào chắn cũng được lực lượng chức năng gỡ bỏ.

Dân quân tự vệ thu gom dây giăng, tháo rào chắn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1).

Trong ảnh là chốt kiểm soát giao đường Phạm Ngũ Lão với Nguyễn Thái Học (Quận 1) được tháo dỡ trưa nay.

Lực lượng quân đội phối hợp với công an, dân quân tự vệ giúp công việc diễn ra nhanh chóng. Các dây thép gai được gỡ bỏ, trả lại mặt đường thông thoáng cho các phương tiện giao thông di chuyển.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai lúc 11h10, chỉ mất khoảng 10 phút, toàn bộ rào chắn ngang đường được dời đi.

Rào chắn được lực lượng chức năng chuyển lên xe tải đưa về các nơi tập kết ở các phường.

Bà Thanh, cư dân sống trong hẻm 257 Lê Quang Định (phường 7, quận Bình Thạnh) phấn khởi khi chốt đã được tháo dỡ, bà cho biết cảm ơn chính quyền và bộ đội rất nhiều vì đã tận tụy vì nhân dân. Hy vọng sau khi tháo chốt người dân vẫn chấp hành nghiêm để phòng chống dịch.

Trong khi đó, vẫn còn một số chốt kiểm soát trọng điểm ở khu trung tâm vẫn chưa được tháo gỡ. Trong hình là chốt kiểm soát trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1).

Chốt kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) vẫn chưa tháo dỡ, theo dự kiến sẽ tháo dỡ vào chiều 30/9.

Trong sáng nay, Công an quận Bình Thạnh cũng đã ra quân tuần tra, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận. Sau buổi lễ ra quân, các chiến sĩ CSGT, công an, bộ đội đã đi tuần ở nhiều tuyến đường trên địa bàn quận.

Lực lượng chức năng gồm công an, CSGT, quân đội tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.