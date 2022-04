Tháo dỡ các hạng mục trang trí cầu "kỳ quái"

Sáng 24/4, các hạng mục trang trí trên cầu Đại An (đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu được tháo dỡ.

Trước đó, vào chiều 21/4, UBND thành phố Đông Hà đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị liên quan đến các hạng mục trang trí trên cầu.

Hàng rào trên cầu Đại An được tháo dỡ.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải có ý kiến các hạng mục trang trí cầu Đại An chưa được cấp phép, thiết kế cao, không đảm bảo an toàn về kết cấu đường bộ và kết cấu an toàn cầu. Vì vậy, cần tháo dỡ, điều chỉnh lại phương án cho đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, trong sáng nay đơn vị thi công đã huy động nhân lực và phương tiện cần cẩu để tháo dỡ các thanh inox gắn 2 bên lan can cầu.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà, sau khi tháo dỡ, các hạng mục này sẽ được đưa về bảo quản. Sau đó sẽ tiến hành điều chỉnh lại thiết kế cho đảm bảo an toàn, công khai phương án, trình Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp phép mới thi công lại.

Hàng rào trên lan can cầu đã được gỡ bỏ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khi các hạng mục trang trí cầu Đại An được thi công gần hoàn thiện, người dân lên tiếng phản ứng vì thiết kế "kỳ quái", nhức mắt, hạn chế tầm nhìn

Cụ thể, 2 bên lan can cầu Đại An được dựng các thanh inox sơn màu vàng nhạt, ở đỉnh đầu sơn màu đỏ. Mỗi thanh inox nằm cách nhau khoảng 40 cm, được kết nối, cố định vào lan can cầu và đầu chĩa ra phía mặt hồ Đại An. Các thanh inox được thiết kế, chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn giữa cao hơn 2 đoạn còn lại.

Người dân bày tỏ ý kiến cho rằng, việc dựng các thanh inox quá sát nhau, cao che khuất tầm nhìn từ cầu ra đến mặt hồ Đại An, làm mất mỹ quan và giống "hàng rào nhà tù"...

Đơn vị thi công sử dụng cần cẩu để tháo hàng rào inox gắn trên cầu.

Sau khi tháo dỡ, các hạng mục này sẽ được đưa về bảo quản và điều chỉnh lại.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công vì các hạng mục trang trí ở cầu chưa được cấp phép, thiết kế cao, không đảm bảo an toàn về kết cấu đường bộ và kết cấu an toàn cầu.

Được biết, công trình nói trên do Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 1,5 tỷ đồng.

Sau sự việc này, UBND thành phố Đông Hà đã yêu cầu chủ đầu tư báo cáo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong quản lý thi công hạng mục xây lắp điện trang trí cầu Đại An khi chưa được cấp giấy phép.