Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 19/10, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến xử lý vụ việc Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia Hoàng Quốc Hùng bị công an khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Bà Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc họp để lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tình hình của Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia; đồng thời phân công một Phó giám đốc Trung tâm tạm thời điều hành hoạt động.

Bà Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp (Ảnh: Thế Kha).

"Với ông Hoàng Quốc Hùng, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Chi bộ, đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác và đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia theo quy định của pháp luật", bà Hà cho hay.

Theo bà Hà, trước khi ông Hoàng Quốc Hùng bị bắt, Bộ Tư pháp đã "nghe được một số thông tin" nên đã có kế hoạch thanh tra toàn diện công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2023.

"Đảng ủy Bộ Tư pháp đang tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm với Chi ủy và với ông Hoàng Quốc Hùng theo quy định của Đảng", bà Hà nói.

Qua sự việc này, theo bà Hà, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường những đơn vị trực thuộc kiểm tra đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có tính tự chủ, phân quyền tương đối. Đồng thời có giải pháp để trong thời gian tới kiểm soát chặt chẽ hoạt động, phòng ngừa vi phạm, sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Từ trái qua phải: Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hòa, Nguyễn Đình Cảnh (Ảnh: Bộ Công an).

Trong khi đó, bà Đỗ Thúy Lan, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia cho biết, cơ quan này cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đình Cảnh, Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

"Thực hiện yêu cầu, chúng tôi đang cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra", bà Lan thông tin.

Như Dân trí thông tin, ngày 21/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Quốc Hùng (Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia), Lương Nhân Hòa (Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) và Nguyễn Đình Cảnh (Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Thọ (Đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco), Phạm Quang Hậu (cộng tác viên của Công ty Luật TNHH Vicco) và Nguyễn Thị Ngọc (chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) bị khởi tố tội Đưa hối lộ.

Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên đã có hành vi đưa và nhận hối lộ để giải quyết việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các sai phạm.