Thanh niên mất tích bí ẩn, gần 2 tháng gia đình tìm kiếm trong vô vọng

Ngày 3/6, trao đổi phóng viên Dân trí, ông Phạm Ngọc Anh (SN 1979, ở thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết gần 2 tháng qua, ông cùng vợ và con gái tìm kiếm tung tích con trai út Phạm Ngọc Hà (SN 2005) mất tích một cách bí ẩn.

Theo ông Anh, trưa 7/4, trong lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì Hà đi làm về. Hà nói đã ăn trưa rồi nên gia đình ngồi ăn cơm.

Con trai út ông Anh tên Phạm Ngọc Hà mất tích gần 2 tháng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Vài phút sau khi gia đình ăn xong, Hà bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu, dù mới vừa gặp mặt trước đó không lâu. Xe máy vẫn để trong nhà nên gia đình nghĩ con mình chỉ đi loanh quanh trong xóm, nên cũng không nghi ngờ gì.

Đến chiều tối không thấy con về nhà, gia đình bắt đầu lo lắng, chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Từ nhà hàng xóm đến chỗ làm ở thành phố Hội An, nhưng không ai biết hay nhìn thấy Hà. Gọi điện thoại di động ban đầu chuông đổ nhưng không ai nghe máy, sau đó không còn liên lạc được.

Gia đình cũng đã kiểm tra camera an ninh, cửa ngõ ra vào nhà, các tuyến đường ở thôn Đông Yên, nhưng không có bất kỳ hình ảnh nào ghi nhận Hà rời khỏi nhà.

Ông Anh cho biết, con không có mâu thuẫn, cãi vã với gia đình, mọi thứ đều bình thường nhưng Hà bỗng nhiên mất tích rất bí hiểm.

Lo sợ có chuyện không hay xảy ra với Hà, gia đình cùng người dân trong xóm lùng sục từng bụi tre, bờ sông Thu Bồn xung quanh nhà không sót một chỗ nào, đồng thời báo Công an xã Duy Trinh điều tra, nhờ các trang mạng đăng tải thông tin trên mạng xã hội, nhưng vẫn vô vọng.

Theo ông Anh, từ đó đến nay, gần 2 tháng trôi qua, gia đình chưa có manh mối gì thêm. Ai thấy người nào giống con, gọi điện, ông cũng chạy đến xem dù chỉ là hy vọng mong manh.

“Gần 2 tháng nay, vợ chồng tôi quên ăn quên ngủ, chỉ mong có tin tức nào dù nhỏ nhoi về con trai. Tôi luôn hy vọng tìm thấy con”, ông Anh bày tỏ và cho biết, gia đình đang rất nóng lòng mong tin con từng ngày.

Ông Anh biết con mình có quen bạn gái khi cả 2 làm chung tại một nhà hàng ở thành phố Đà Nẵng. Sau Tết Nguyên đán 2025, Hà nghỉ việc ở Đà Nẵng và xin về nấu bếp tại một nhà hàng ở thành phố Hội An.

Theo ông Anh, bạn gái của Hà quê ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình cũng không biết nhà của bạn gái ở đâu tại huyện Trà Bồng, nghi con mình đi với bạn gái. Tuy nhiên, sự việc cũng chưa xác minh được.

Cũng theo ông Anh, khi mất tích, con trai ông mặc áo thun trắng, quần tây đen, dáng người ốm, không mang theo xe máy. Gia đình mong muốn ai có bất kỳ thông tin nào, dù nhỏ nhất, gọi cho ông theo số điện thoại 0768575118.

Ông Đoàn Công Vân, Chủ tịch UBND xã Duy Trinh, cho biết, gia đình ông Anh có trình báo về việc con trai mình mất tích. Xã cũng giao nhiệm vụ cho công an hỗ trợ tìm kiếm.

Đại diện lãnh đạo Công an xã Duy Trinh cho biết, gia đình ông Anh có gửi đơn nhờ hỗ trợ tìm kiếm con trai út mất tích. Công an xã đã hướng dẫn ông Anh đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Đây là cơ quan có chức năng ra quyết định tìm kiếm người mất tích.

Ngoài ra, Công an xã Duy Trinh cũng đăng thông tin lên trang Fanpage của đơn vị để hỗ trợ gia đình tìm kiếm người mất tích.