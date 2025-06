Tài xế xe buýt bị phạt 5 triệu đồng vì vượt ẩu, suýt gây tai nạn

Chiều 3/6, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với tài xế Đ.T.L. (SN 1975, ở tỉnh Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển xe buýt vượt ẩu trên đường Bắc Kạn (thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên).

Hình ảnh chiếc xe buýt có hành vi vượt ẩu (Ảnh cắt từ clip).

Tài xế L. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 2/6, tài xế L. điều khiển xe buýt BKS 20F-006.xx vượt ẩu trên đường Bắc Kạn và suýt gây ra một vụ tai nạn giao thông.

Tài xế L. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hình ảnh từ camera hành trình một ô tô khác ghi lại, chiếc xe buýt trong lúc vượt xe khác đã lấn sang làn đường bên trái, đúng lúc này có 2 chiếc ô tô đi theo chiều ngược lại lao tới, tài xế xe buýt vội đánh lái khiến các phương tiện phải phanh gấp.