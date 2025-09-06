Tài xế vượt ẩu, chiếm trọn làn ngược chiều cao tốc bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 6/9, Đội 1 Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt tài xế V.V.Q. (SN 1974, trú tại TP Hải Phòng) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi sai làn đường quy định trên cao tốc.

Với vi phạm này, anh Q. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế Q. điều khiển ô tô khách đi sang hẳn làn đường ngược chiều trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 10h35 ngày 4/9, anh Q. điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 24F-001.xx có hành vi vượt ẩu tại làn đường ngược chiều ở km212 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hành vi vi phạm của anh Q. bị một camera hành trình của phương tiện khác ghi lại. Người dân sau đó đã gửi phản ánh vi phạm tới Cục C08.

Theo Cục CSGT, số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.