Tài xế dùng điện thoại trên cao tốc, bị khách phản ánh tới Cục trưởng CSGT
(Dân trí) - Theo hình ảnh clip ghi lại, tài xế Q. đã dùng cẳng tay trái để ghì vô lăng, còn bàn tay thì cầm điện thoại để nghe, gọi... trong khi đang điều khiển xe khách trên đường cao tốc.
Sáng 1/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt với anh D.T.Q. (SN 1981, trú tại phường Bách Quang, Thái Nguyên) do có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô trên cao tốc.
Theo quy định của Nghị định 168/2024, lái xe Q. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Theo cảnh sát, hành vi vi phạm của tài xế Q. bị người dân ghi lại và phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08.
Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 31/8, tài xế Q. điều khiển xe khách biển số 20F-001.xx chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Tuy nhiên tài xế đã có hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe.
Theo hình ảnh clip ghi lại, nam tài xế cầm điện thoại để nghe, gọi, dùng cẳng tay trái để ghì vô lăng, điều khiển xe.
Sau khi xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản đối với lái xe vi phạm.
C08 khuyến cáo các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.