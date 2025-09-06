Chuyển làn cao tốc "quên" xi nhan, tài xế ô tô con bị phạt 5 triệu đồng

Sáng 6/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3, C08 vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.T.H. (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc.

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm kể trên, anh H. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, người dân phản ánh thông tin tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 về việc, khoảng 18h25 ngày 4/9, tại km206 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, tài xế ô tô con biển số 18A-113.xx chuyển làn mà không có xi nhan báo trước, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia giao thông trên tuyến.

Sau khi xác minh, cảnh sát xác định tài xế ô tô con có hành vi trên là anh N.T.H. Cảnh sát sau đó đã lập biên bản xử phạt với nam tài xế.