Tài xế mở cửa ô tô khiến người đi xe máy té ngã, còn đòi bồi thường 3 triệu

Ngày 24/5, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ tài xế ô tô mở cửa thiếu quan sát khiến người đi xe máy ngã xuống đường.

Trước đó, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh tài xế ô tô dừng xe trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức. Tại đây, nam tài xế ô tô mở cửa xuống xe khiến một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ va phải, ngã xuống đường.

Nam tài xế ô tô mở cửa xe thiếu quan sát làm người đi xe máy ngã nhào xuống đường ở TP Thủ Đức (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, tài xế ô tô xuống kiểm tra xe của mình, không hỗ trợ người đi xe máy. Sau đó, ông này còn yêu cầu tài xế xe máy phải bồi thường 3 triệu đồng. Vụ việc được camera hành trình của một phương tiện phía sau quay lại.

Liên quan vụ việc, sáng cùng ngày, Công an phường An Phú đã mời hai tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, hai tài xế đồng ý hòa giải, tài xế ô tô đã trả lại 3 triệu đồng cho nam tài xế xe ôm công nghệ.

Theo quy định, người điều khiển phương tiện khi dừng, đỗ xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn, trong đó có việc không được mở cửa xe nếu chưa đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.

Với hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn, tài xế có thể bị CSGT lập biên bản xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Trường hợp gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.