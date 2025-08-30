Tài xế lái ô tô bỏ chạy sau khi tông nam sinh lớp 6 tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, truy tìm tài xế lái ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn chết người. Nạn nhân là H.P.T. (SN 2014, học sinh lớp 6 tại một trường cấp 2 ở xã Bắc Bình, Lâm Đồng).

Tai nạn làm em H.P.T. tử vong tại chỗ (Ảnh: Tuấn Duy).

Thông tin ban đầu, chiều 29/8, T. được một người điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1. Khi di chuyển đến đoạn đường thuộc thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, T. ngã xuống đường, bị ô tô (chưa rõ biển số, tài xế điều khiển) cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau va chạm, tài xế lái ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Bắc Bình có mặt xử lý hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.