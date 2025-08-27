Một phụ nữ ở Lâm Đồng bị chồng cùng nhóm người chặn đánh

Ngày 27/8, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị chồng và đôi nam nữ chặn đường, hành hung.

Người đàn ông cầm hung khí đe dọa người dân đến can ngăn (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h16 ngày 24/8, chị V.T.H.H. (trú tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao) điều khiển xe máy trên đường Trần Phú (phường B’Lao) bất ngờ bị chồng cùng một đôi nam nữ đi trên hai xe máy áp sát, chặn đường. Khi chị H. dừng lại, một phụ nữ lao tới xô ngã, hành hung chị.

Anh Võ Long Hải, chồng chị H., cũng xông vào đánh vợ. Một số người dân đến can ngăn bị nhóm của Hải cầm gậy đe dọa. Sau khoảng 5 phút, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm ở vùng đầu, mặt.

Nhận tin báo, Công an phường B’Lao phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ