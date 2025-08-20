Khởi tố tài xế “thông chốt”, tông gãy chân cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đại Phong (trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Giết người.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Trần Đại Phong tại hiện trường (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, khoảng 8h23 ngày 11/8, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Liên Hương.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Trần Đại Phong (SN 2008) điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh, yêu cầu tài xế dừng phương tiện để xử lý.

Trung tá Nguyễn Hoàng Trung phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Bị cảnh sát giao thông tuýt còi, Trần Đại Phong lái xe máy tông thẳng vào người Trung tá Nguyễn Hoàng Trung (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2) khiến người này gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.

Xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tổ chức khống chế, đưa Trần Đại Phong về trụ sở làm việc.