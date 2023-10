Bị kiểm tra nồng độ cồn, nhiều lái xe bỏ chạy, cố thủ gọi điện cầu cứu

Từ ngày 11/10, Tổ công tác số 5, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tập trung kiểm tra, kiểm soát giao thông theo chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy… tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tổ công tác số 5, Bộ Công an tiến hành kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy... trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Kiều Ân).

Thượng tá Trần Thanh Hòa, Phó trưởng phòng 1, Cục CSGT (Bộ Công an), Tổ trưởng Tổ công tác số 5 cho biết, tổ công tác gồm các lực lượng: Cục CSGT, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong đó, Cục CSGT được giao chủ trì. Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị được giao nhiệm vụ vừa giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông vừa giám sát để xử lý các trường hợp cán bộ, chiến sĩ công an nếu phát hiện vi phạm.

Tối 11/10, Tổ công tác số 5 thành lập 2 chốt kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Ninh Bình. Trong đó, 1 tổ kiểm soát chiều đi và 1 tổ kiểm soát chiều về. Tất cả các phương tiện ô tô, mô tô đi qua các chốt đều được tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Hơn 2.000 lái xe ô tô và mô tô được kiểm tra, phát hiện xử lý 55 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Ân Nghĩa).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát 2.905 phương tiện (880 ô tô, 2.025 mô tô, xe máy điện). Trong đó phát hiện xử lý 55 trường hợp vi phạm (12 lái xe ô tô, 42 lái xe mô tô, 1 lái xe máy điện). Qua xác minh nhanh, có 2 trường hợp vi phạm đang công tác trong ngành quân đội; 5 lái xe ô tô và 13 lái xe mô tô vi phạm ở mức cao nhất (trên 0,4mg/lít khí thở).

Thượng tá Trần Thanh Hòa cho hay, tổ công tác nhận thấy khá nhiều lái xe vi phạm, kể cả lái xe ô tô và mô tô. Cá biệt có một số lái xe còn cố tình tăng ga phóng nhanh để vượt sự kiểm soát của tổ công tác; một số lái xe cố thủ trong xe, sau một thời gian mới hợp tác kiểm tra và còn có động thái điện thoại cầu cứu.

"Tất cả các trường hợp vi phạm đều được tổ công tác xử lý nghiêm, không để sót trường hợp vi phạm nào đã phát hiện mà không được xử lý", Thượng tá Hòa nói.

Ngày đầu ra quân, Tổ công tác của Bộ Công an phát hiện nhiều lái xe vi phạm, cá biệt nhiều người cố thủ trong xe, điện thoại cầu cứu (Ảnh: Ân Nghĩa).

Đối với các trường hợp vi phạm, ngoài lập biên bản xử lý nghiêm, tổ công tác sẽ phối hợp với công an cơ sở tiến hành xác minh thông tin lái xe để phát hiện các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an để thông báo về cơ quan công tác xem xét, xử lý.

Thượng tá Đỗ Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian tổ công tác của Bộ Công an làm việc tại tỉnh, Công an tỉnh phân công lực lượng công an 3 cấp, từ tỉnh đến xã, bố trí lực lượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ cùng tổ công tác.

"Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần làm việc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, để công tác kiểm tra đạt được hiệu quả cao nhất.

Trong quá trình kiểm soát, chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không để có sự can thiệp nào", Thượng tá Bình nhấn mạnh.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Ninh Bình bị xử lý nghiêm theo quy định (Ảnh: Ân Nghĩa).

Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ làm việc tại Ninh Bình từ ngày 11 đến hết ngày 15/10. Tuy nhiên tùy theo mức độ vi phạm, nếu thấy cần thiết tổ công tác có thể sẽ kéo dài thêm thời gian làm việc.

Tổ công tác sẽ tập trung xử lý vi phạm đối với xe khách, xe container và các hành vi vi phạm khác như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Trong quá trình kiểm soát, tổ công tác chú trọng bố trí kiểm soát khoa học, nhanh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm được phát hiện.