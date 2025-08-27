Tái diễn cảnh hai cuộn thép hàng chục tấn rơi ở vòng xoay ở TPHCM

Ngày 27/8, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TPHCM, phối hợp với cơ quan chức năng phường Tân Thành xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc xe đầu kéo làm rơi 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn xuống đường.

Theo đó, khoảng 10h10 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 72H-003.XX kéo theo rơ-moóc 72R-021.XX do một nam tài xế điều khiển, chở 4 cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông trên đường Hắc Dịch - Tóc Tiên (khu vực TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Ngọc Hương).

Khi vào cua tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, 2 trong số 4 cuộn thép bất ngờ lăn khỏi thùng xe, rơi xuống đường. Theo người dân ở gần hiện trường, sự cố xảy ra vào giờ trưa, khi lưu lượng phương tiện vắng nên may mắn không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Tại hiện trường, hai cuộn thép nằm cách nhau khoảng 5m, trong đó một cuộn bị bung ra.

Trước đó 5 ngày, cũng tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch này, một xe đầu kéo chở 3 cuộn thép thì làm rơi 2 cuộn xuống đường. Một trong số đó lăn vào phía cửa hàng điện máy, đè bẹp xe máy của người dân dựng trước cửa.

Thời gian qua, rất nhiều tai nạn xảy ra do các xe đầu kéo chở cuộn thép không chằng néo chắc chắn. Nhiều vụ việc gây thương vong cho người dân đi đường.