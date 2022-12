Sôi nổi vòng thi Hackathon xuyên đêm Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông

(Dân trí) - 10 nhóm tác giả vào chung khảo nội dung Giải pháp công nghệ An toàn giao thông có thời gian làm bài kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ, làm việc tại chỗ xuyên đêm và nộp bài thi trước 7h30 ngày hôm sau.

Sáng nay (26/12), vòng thi Hackathon trong khuôn khổ Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 đã được chính thức diễn ra tại tòa B1 Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Bách Khoa (số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hackathon còn được gọi là codefest, là sự kết hợp của hai từ "Hack" và "Marathon". Đây là một sự kiện về lập trình, nơi mà các lập trình viên máy tính, chuyên gia trong ngành phát triển phần mềm như: Thiết kế đồ họa, quản lý dự án, thiết kế giao diện,… và những người có cùng mối quan tâm, hứng thú có thể hợp tác cùng nhau cải thiện hoặc xây dựng một chương trình phần mềm mới trong khoảng thời gian ngắn.

Hơn 40 thành viên của 10 đội thi có tác phẩm lọt vào hạng mục Giải pháp công nghệ về An toàn giao thông đã được Ban tổ chức chương trình tiếp đón, phổ biến thể lệ và lịch trình phần thi Hackathon.

Phát biểu khởi động vòng thi Hackathon và Vòng chung kết cuộc thi, đại diện đơn vị tư vấn chuyên môn, PGS - TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội - gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình đã tạo điều kiện cho trường được tham gia với tư cách là đơn vị tư vấn chuyên môn, góp phần đóng góp cải thiện tình trạng giao thông tại Việt Nam.

Thay mặt Ban giám khảo, ông Lê Bảo Trung - Trưởng ban Khoa học & Giáo dục Báo điện tử Dân trí - gửi lời chúc tới các thí sinh sẽ hoàn thành tốt các sản phẩm dự thi và phản biện tốt trước ban giám khảo để các sản phẩm có thể ứng dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển hệ thống Giao thông VN ngày một an toàn.

Ngay sau phần khởi động, 10 đội thi chính thức bước vào phần thi mang tính quyết định để chọn ra các sản phẩm có ứng dụng công nghệ mang lại giải pháp hiệu quả và thực tiễn nhất giúp cải thiện an toàn giao thông tại Việt Nam.

Danh sách 10 bài dự thi lọt vào chung khảo hạng mục Giải pháp Công nghệ về An toàn giao thông nằm trong Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Báo Dân trí phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát động.

Các cố vấn (mentor) tận tình hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm bạn trẻ thực hiện phần thi trên máy tính.

Thành viên các đội chăm chú thực hiện phần code và đồ họa cho tác phẩm của mình.

Các nhóm tác giả có thời gian làm bài kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ, có thể làm việc tại chỗ xuyên đêm và nộp bài thi trước 7h30 sáng ngày 27/12.

Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều phòng chức năng như phòng thư viện, căn-tin, nhà bếp..., đầy đủ dụng cụ cá nhân, túi ngủ, các bữa ăn, bữa phụ... giúp các nhóm tác giả tập trung thực hiện tốt bài thi.

Trong vòng chung kết diễn ra sáng 27/12, các nhóm tác giả sẽ có cơ hội thuyết trình sáng kiến, mô hình sản phẩm công nghệ của mình vừa hoàn thiện một cách truyền cảm hứng và sáng tạo trước hội đồng ban giám khảo. Tác giả nào có phần trình bày thuyết phục nhất sẽ chạm đến giải thưởng với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng.