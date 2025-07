Vụ ô tô rơi xuống sông sau khi tông xe máy: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Sáng 14/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T.H.S. (SN 1990, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 13/7 tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến 3 người khác bị thương nặng.

Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, xác nhận thi thể anh S. được tìm thấy vào lúc 0h16 cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m về phía hạ lưu sông Cụt.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng.

Chiếc xe máy bị nát bét sau cú đâm của ô tô (Ảnh: Nguyễn Quang).

Anh S. là một trong 3 người tử nạn trong vụ ô tô con tông 2 xe máy trên quốc lộ 46A, đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, rôi lao xuống sông.

Nạn nhân còn lại là cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) đã được tìm thấy trước đó vào khoảng 22h30 ngày 13/7, và anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) - người điều khiển xe máy.

Ba người khác bị thương nặng gồm chị N.T.B. (28 tuổi, vợ anh C.), cháu Đ.Đ.P. (4 tuổi, con trai anh C.) và tài xế ô tô T.H.B. (37 tuổi, trú xã Vạn An).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô do tài xế T.H.B. điều khiển, trên xe còn có anh T.V.T. (35 tuổi, trú cùng xã) và anh S.. Ô tô bất ngờ va chạm với xe máy do anh C. chở cả gia đình, sau đó tiếp tục đâm vào xe máy do bà H.T.Q. (52 tuổi) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe máy văng ra, ô tô lao qua lan can cầu và rơi xuống sông.

Lực lượng công an, dân quân xã Vạn An đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Một nhóm thợ câu vương cũng được huy động khẩn cấp để hỗ trợ tìm kiếm trong đêm.

Chiếc ô tô được cẩu lên bờ (Ảnh: Nguyễn Quang).

Nước sông sâu và chảy xiết gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Đến rạng sáng 14/7, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng chức năng liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.