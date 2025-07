Bánh xe container văng tử vong đại úy công an, trách nhiệm thuộc về ai?

Như Dân trí thông tin, tối 12/7, đại úy P.H.V. (33 tuổi, cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) về nhà và đi bộ tập thể dục trên quốc lộ 19B, đoạn qua phường An Nhơn Bắc thì bất ngờ bị bánh xe rơi từ container do tài xế L.Đ.L. (48 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển lăn vào người. Vụ việc khiến đại úy V. tử vong tại chỗ, 2 xe máy khác dựng bên đường bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cặp bánh xe rơi xuống đường khiến một cán bộ công an tử vong (Ảnh: Doãn Công).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo thông tin hiện có, nguyên nhân vụ việc do phương tiện bị gãy trục láp, làm rơi cặp bánh xe ra ngoài. Với dữ liệu như trên, chưa thể xác định trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân liên quan tới vụ việc.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc phương tiện bị gãy trục láp, làm rơi cặp bánh xe khiến nạn nhân tử nạn. Từ đó, có thể xảy ra 2 tình huống như sau:

Thứ nhất, nếu tài xế đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn, có đủ điều kiện vận hành phương tiện, phương tiện đảm bảo chất lượng để lưu thông còn việc trục láp bị gãy, dẫn tới cặp bánh xe văng xuống đường là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài kiểm soát của tài xế và tài xế không thể ngăn ngừa thiệt hại dù đã áp dụng biện pháp xử lý tốt nhất, đây có thể coi là tình huống bất khả kháng.

Nếu rơi vào trường hợp này, trách nhiệm pháp lý của tài xế có thể được miễn trừ.

Thứ hai, nếu kết quả xác minh cho thấy việc phương tiện gặp sự cố có phần yếu tố lỗi của tài xế (VD: Không đảm bảo quan sát, tốc độ dẫn tới xử lý lỗi gây sự cố...) và đây là một phần nguyên nhân dẫn tới sự việc đáng tiếc, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.

Ngoài ra, với việc phương tiện bị gãy trục láp, cần làm rõ tình trạng của phương tiện trước khi được vận hành ra sao, có đảm bảo về đăng ký, đăng kiểm cũng như các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng hay không. Đồng thời, cần xác minh việc tài xế và đơn vị sở hữu phương tiện đã kiểm tra đầy đủ các hạng mục an toàn của chiếc xe trước khi đưa vào lưu thông hay chưa.

Nếu có dấu hiệu của sự chủ quan, cẩu thả dẫn tới việc đưa phương tiện không đảm bảo chất lượng vào lưu thông, có thể xem xét trách nhiệm về hành vi Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn theo Điều 262 Bộ luật Hình sự 2015 đối với đơn vị có trách nhiệm quản lý về chất lượng của chiếc xe container.

Về trách nhiệm dân sự, nếu có yếu tố lỗi trong vụ việc, người có lỗi có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản và tính mạng bị xâm phạm cho những người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường chỉ được loại bỏ nếu chứng minh được vụ tai nạn là do sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.