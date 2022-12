15 tác phẩm vào Chung kết Sáng kiến An toàn giao thông 2022

Hành trình cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông đang tiến gần hơn đến chặng đua cuối cùng. Ở mùa giải đầu tiên do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện, cuộc thi đã cho thấy sức hút và sự hưởng ứng của cộng đồng. Hàng trăm ý tưởng, sáng kiến công nghệ góp phần giải quyết các bài toán khó, chủ đề nóng, còn tồn đọng của tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nhiều năm qua, như ùn tắc cục bộ và kéo dài tại các đô thị lớn, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, ngủ gật khi lái xe, lấn chiếm lòng lề đường,... đã được gửi đến chương trình.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Trưởng ban giám khảo cho hay, sự phát triển của các ý tưởng và giải pháp công nghệ hậu cuộc thi là rất quan trọng và cần sự chung tay góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, Nhà nước.

"Theo tôi, nếu xét thấy đó là đề tài tốt thì cần đầu tư nhân rộng. Những ý tưởng, giải pháp ấy chỉ có thể trở thành điều tốt đẹp nếu được đưa vào cuộc sống thực, tạo ra những thay đổi tích cực trong việc tham gia giao thông ở Việt Nam hiện nay. Điều này cũng giúp ích cho các cơ quan quản lý về an toàn giao thông trong việc tiếp cận, ứng dụng vào công tác quản lý của mình", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật (bên trái), Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Trưởng ban giám khảo phát biểu tại buổi chấm thi (Ảnh: Hữu Nghị).

Sau khi mở cổng bình chọn từ ngày 8/12, top 20 ý tưởng, giải pháp công nghệ tại vòng chung khảo đã thu hút hơn 10.000 lượt bình chọn trực tuyến tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn/san-pham-du-thi. Điều này cho thấy cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả đến vấn đề an toàn giao thông.

Ban giám khảo cũng đã chấm và lựa chọn top 15 bao gồm: 5 bài dự thi hạng mục ý tưởng và 10 bài dự thi hạng mục giải pháp công nghệ vào vòng thi chung kết.

Theo đó, vòng thi Chung kết hai hạng mục sẽ diễn ra vào 8h30 sáng ngày 27/12/2022 tại tòa B1 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các tác giả sẽ có cơ hội thuyết trình sáng kiến, mô hình sản phẩm công nghệ của mình một cách truyền cảm hứng và sáng tạo trước hội đồng ban giám khảo. Tác giả nào có phần trình bày thuyết phục nhất sẽ chạm đến giải thưởng với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức lúc 16h, ngày 27/12 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.