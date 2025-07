Vụ ô tô rơi xuống sông sau khi tông xe máy: Hai người tử vong, một mất tích

Tối 13/7, lãnh đạo UBND xã Vạn An (Nghệ An) xác nhận, liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 46A đoạn qua cầu Sông Cụt (xã Vạn An), đến nay đã xác định có hai người tử vong và một người mất tích.

Nguồn tin từ lực lượng chức năng cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do anh T.H.B. (37 tuổi, trú xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc cũ, nay là xã Vạn An) điều khiển theo hướng Kim Liên - Vạn An.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Hồng Quang).

Trên xe có hai người đi cùng là anh T.V.T. (35 tuổi, trú xã Vạn An) và anh S. (35 tuổi, trú TP Vinh cũ).

Khi đến khu vực km32+100 quốc lộ 46A, ô tô bất ngờ va chạm mạnh với xe máy do anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.B. (28 tuổi), con trai Đ.Đ.P. (4 tuổi) và cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi). Phía trước còn có xe máy do bà H.T.Q. (52 tuổi) điều khiển cùng chiều.

Cú tông khiến cả hai xe máy bị hất văng. Anh C. tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chị B. và cháu P. bị thương nặng. Riêng cháu Q. và anh S. cũng bị rơi xuống sông cùng chiếc ô tô.

Ba người ngồi trong ô tô đã thoát ra ngoài an toàn, riêng hai người bị húc văng xuống sông không qua khỏi.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, thi thể cháu Q. được lực lượng cứu hộ tìm thấy dưới sông, cách hiện trường không xa. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người còn lại là anh S. Do đêm tối và nước sông chảy xiết, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, cho biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ tới hiện trường phối hợp cứu hộ và thuê thợ dùng câu vương để hỗ trợ tìm kiếm.

Công an tỉnh Nghệ An đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.