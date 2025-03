Sau sắp xếp, Công an tỉnh Hòa Bình giảm 158 lãnh đạo cấp phòng

Những kết quả đánh giá trên được Công an tỉnh Hòa Bình thông tin tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sau 6 ngày hoạt động tinh gọn bộ máy trong lực lượng, tổ chức ngày 7/3.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình (ngoài cùng bên phải) kiểm tra và chỉ đạo không để gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 25 với quyết tâm chính trị cao nhất, tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học, chặt chẽ.

Công an tỉnh Hòa Bình đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt việc đánh giá, nhận xét cán bộ để bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đảm bảo khoa học, phù hợp với yêu cầu công tác và trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ chiến sĩ; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sau khi sắp xếp, bố trí cán bộ, cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, Công an tỉnh Hòa Bình đã giảm 158 lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo chỉ huy và tương đương.

Lực lượng Công an Hòa Bình tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Trong đó, Trưởng phòng và tương đương 26 người (giảm 10 người); Phó Trưởng phòng và tương đương 118 người (giảm 14 người); Đội trưởng và tương đương 110 người (giảm 63 người); Trưởng Công an cấp xã: 151 người không thay đổi...

Sau 6 ngày hoạt động bộ máy mới, các chức năng nhiệm vụ của Công an tỉnh Hòa Bình luôn được bảo đảm không chồng chéo, giao thoa, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công an cấp xã làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, 45/151 xã không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội; 65/151 xã không xảy ra tội phạm về ma túy ; 64/151 xã không xảy ra tai nạn giao thông; 118/151 xã không xảy ra cháy nổ…

Đặc biệt, các đơn vị tiếp nhận chức năng nhiệm vụ mới đã nhanh chóng, kịp thời đi vào hoạt động hiệu quả, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính liên tục, thông suốt.

Cảnh sát giao thông Hòa Bình tiếp nhận, cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Lực lượng công an đã tiếp nhận 230 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe (15 trường hợp tiếp nhận qua dịch vụ công), tiếp nhận 126 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, các cơ sở cai nghiện được bố trí về con người, phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an các xã, phường, thị trấn cần tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp trên những giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý chặt chẽ số đối tượng thanh thiếu niên lêu lổng, không công ăn việc làm.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện hoạt động; chủ động và phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc đảm bảo PCCC tại chỗ…