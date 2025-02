Công an Hòa Bình nhận thêm nhiều nhiệm vụ quản lý từ các sở, ngành

UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị thống nhất chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại một số sở, ngành về Công an tỉnh Hòa Bình.

Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đã đồng ý, thống nhất nội dung: Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XH sang Công an tỉnh;

Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp); về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Sở GTVT); về an toàn, an ninh thông tin mạng (Sở TT&TT), sang Công an tỉnh.

Hội nghị thống nhất chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại một số sở, ngành về Công an tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình).

Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình thống nhất các phương án trên, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị Sở LĐ-TB&XH chuyển nguyên trạng cơ sở vật chất, tài liệu các trung tâm cai nghiện về công an tỉnh. Trong thời gian chờ bàn giao chính thức, Sở LĐ-TB&XH vẫn tiếp tục đảm bảo về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ.

Về nhân lực, nếu cán bộ của 2 trung tâm cai nghiện đủ điều kiện thì công an tỉnh thực hiện tiếp nhận. Nguồn kinh phí năm 2025 cấp cho các trung tâm cai nghiện cũng được đề nghị giữ nguyên và chuyển nguồn cho công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cũng nêu rõ, do Bộ Công an không tiếp nhận chức năng điều trị Methadone, do đó Công an tỉnh Hòa Bình cũng đề xuất chuyển nội dung quản lý này cho Sở Y tế.

Về việc chuyển nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị sẽ tiếp nhận đầy đủ hệ thống máy móc đang sử dụng tại các Trung tâm sát hạch lái xe; tiếp nhận các hồ sơ công việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đề xuất các kiến nghị khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị từ các sở, ngành (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình).

Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị Sở GTVT thực hiện xong việc cấp đổi, cấp mới GPLX của các hồ sơ cũ đã tiếp nhận trước ngày 19/2. Hiện phôi cấp GPLX vẫn là phôi cũ của Bộ GTVT. Sau khi tiếp nhận công tác quản lý, công an sẽ thực hiện cấp GPLX trên môi trường điện tử và hẹn lấy giấy phép sau 3 tháng.

Đối với việc chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp và chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở TT&TT, Công an tỉnh Hòa Bình sẽ nhận bàn giao đầy đủ về trang thiết bị, cơ sở vật chất; chỉ tiếp nhận về chức năng nhiệm vụ, không tiếp nhận về nhân sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao các cơ quan tiếp tục phối hợp để đảm bảo việc chuyển giao đúng tiến độ; bàn giao cơ sở vật chất, kinh phí đầy đủ. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình được giao tiếp nhận nhiệm vụ điều trị Methadone từ các Trung tâm cai nghiện thuộc Sở LĐ-TB&XH. Trong quá trình chuyển giao phải đảm bảo quyền lợi của lực lượng cán bộ.

Ông Bùi Đức Hinh đề nghị các cơ quan chủ động, linh hoạt trong công việc, đảm bảo công việc được liên thông, không gián đoạn.