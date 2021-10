Sạt lở núi kinh hoàng, hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống nhà dân

Dân trí Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm khối đất, đá tràn xuống, khiến nhà dân bị sập, nhiều gia đình phải di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng.

Những ngày qua, mưa lớn khiến lớp đất đá từ trên núi tiếp tục tràn xuống uy hiếp các căn nhà của những hộ dân ở bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An. Trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn, nhiều gia đình tại đây đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng. Những hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm đã phải di dời đến ở tạm tại nơi khác để đảm bảo an toàn.

Người dân nơi đây cho biết, trước đó vào rạng sáng 28/10, sau trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, một tiếng nổ khá lớn, hàng trăm khối đất đá tràn xuống "tấn công" các ngôi nhà của những hộ dân phía dưới.

Sạt lở núi đã ảnh hưởng trực tiếp đến một số nhà dân ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương Nghệ An.

Sau khi phát hiện tình trạng sạt lở, vợ chồng ông Lô Văn Minh (53 tuổi, trú tại bản Can, xã Tam Thái) lập tức hô hoán hàng xóm ứng cứu. Ban quản lý bản cũng ngay lập tức phát loa thông báo kêu gọi người dân đến hỗ trợ ông Minh và những hộ có nguy cơ bị sạt lở vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Một góc căn nhà ông Minh sau đó đã bị đất đá làm đổ sập. Gia đình ông Minh và nhiều hộ dân trong vùng nguy hiểm khẩn trương được di dời. Không chỉ đe dọa nhà dân, sạt lở núi đe dọa vùi lấp con đường độc đạo vào xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Theo ông Lô Hoài Thông (72 tuổi) thì đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh tượng lở núi kinh hoàng như thế này. Ngôi nhà sàn của gia đình ông cũng nằm ngay dưới chân núi nên đã được di dời, hiện ông và vợ phải ở tạm trong căn lều lâu nay dùng làm nhà bếp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lô Thanh Tuân - Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết: "Sụt lún núi xảy ra làm ảnh hưởng nhiều hộ dân ở đây, bà con cũng lo lắng lắm. nhiều hộ dân bị ảnh hưởng buộc phải di dời. Hiện công tác khắc phục đang được cơ quan chức năng thực hiện".

Một số hình ảnh sạt lở kéo cả quả núi đổ ập xuống nhà dân tại bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương:

Lãnh đạo xã Tam Thái cho biết, trận sụt lún, lở đất này xảy ra vào ngày 28/10. Sau trận mưa lớn, đất đá từ trên núi tràn xuống nhà của các hộ dân.

Đất đá sụt lún kéo theo cây cối gãy đổ.

Ngôi nhà ông Lô Văn Minh, bản Can bị đất đá tràn xuống gây hư hỏng.

Vụ sạt lở tuy không thiệt hại về người, nhưng đã làm cho nhiều hộ dân sống trong bất an, lo sợ.

Nhiều hộ gia đình đã phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Ông Lô Hoài Thông (72 tuổi), đứng trên khu vực mà trước đó là căn nhà gỗ 3 gian của mình đã bị đất đá san bằng.

Người dân bản Can cho biết, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng lở núi kinh hoàng như thế này bao giờ.

Hiện nay vết nứt trên núi khe Can vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ có thể bị sụt lún bất cứ lúc nào.

Một mảng đồi sụt lún kéo theo hàng trăm m3 đất, đá trôi xuống làm ảnh hưởng đến các hộ dân dưới chân núi Can.

Bài: Nguyễn Duy

Ảnh: Hùng Duy