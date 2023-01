Sáng nay sương muối lại phủ trắng Fansipan

Đỉnh Fansipan sáng nay (Ảnh: Công ty dịch vụ cáp treo cung cấp).

Theo Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, đêm 2/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn vẫn trong tình trạng biến tính. Ban đêm bầu trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C và sương muối tiếp tục xảy ra.

Trước đó, sáng sớm ngày 2/1, núi Fansipan cũng đã xuất hiện sương muối với cường độ nhẹ.

Sương muối giữa biển mây.

Dự báo đêm về sáng ngày 4/1, nhiệt độ trên đỉnh núi Fansipan Sa Pa vẫn ở mức thấp, vì thế nhiều khả năng vẫn có sương muối và có thể có băng tuyết.

Hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa gây thời tiết xấu ở một số địa phương.

Ngày và đêm 3/1, các khu vực trong tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C, vùng núi 9 - 11 độ C, thị xã du lịch Sa Pa vẫn rét nhất từ 5 - 7 độ C.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân địa phương và khách du lịch ở Sa Pa, Ý Tý cần giữ ấm cơ thể. Tùy tình hình cụ thể các trường học vùng cao cho học sinh nghỉ học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.