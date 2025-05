Sáng nay lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Ngay sau đó là đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dẫn đầu.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần và khắc sâu những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu bày tỏ lòng quyết tâm, sự kiên trì đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.