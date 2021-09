Rực rỡ bóng cờ trong lễ 2/9, người dân TPHCM vững tin chiến thắng đại dịch

Hôm nay, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021). Riêng TPHCM, năm nay người dân đón một kỳ lễ 2/9 hoàn toàn khác với những năm trước do ảnh hưởng mạnh của dịch Covid-19.

Để kỷ niệm lễ Quốc khánh 2/9, trung tâm TP cũng được treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng dọc các tuyến phố. Tuy nhiên, trên nhiều các tuyến đường thưa vắng người, không có cảnh xe cộ nhộn nhịp qua lại, không còn người dân đổ ra đường vui chơi như những năm trước đó.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay TPHCM trúng vào giai đoạn dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát mạnh, toàn thành phố đang căng mình chống dịch, đồng thời cũng đang trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với chủ trương "Ai ở đâu, ở yên đó".

Khắp các tuyến đường từ ngoại thành tới trung tâm, đều được lực lượng chức năng lập chốt chặn, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường chặt chẽ.

Thay vào hình ảnh quán xá nhộn nhịp, người dân đổ ra đường vui chơi, cờ hoa trang hoàng khắp đường phố, thì giờ đây chỉ còn hình ảnh những dãy nhà "cửa đóng then cài", dây phong tỏa căng khắp nơi, nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường những ngày này.

Đường phố TPHCM thật khác lạ những ngày này, hình ảnh thường thấy là lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở các chốt chặn, bộ đội có mặt khắp các hẻm nhỏ để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương mang từng bó rau muống về chia cho từng gia đình.

Khu vực Ngã 6 Phù Đổng (Quận 1) xe cộ lác đác, chỉ còn tiếng còi xe cứu thương lấn át những tiếng xe khác trên đường.

Cả thành phố đang căng mình chống dịch, nhiều nỗi lo bủa vây nhưng nhiều người dân vẫn không quên ngày Quốc khánh 2/9. Tại nhiều con đường, khu phố người dân tự mua cờ đỏ sao vàng về để trang trí, để kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước, của dân tộc.

Bên trong hẻm 10, đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 1), anh Cao Văn Sơn cùng hàng xóm đang sửa sang lại những lá cờ mà cả xóm đã góp tiền mua để cùng trang trí cho con hẻm.

Ông Tô Văn Hùng, Trưởng khu phố 3, phường Đa Kao (Quận 1) cho biết, đang trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người dân không được ra khỏi nhà, tuy nhiên ngày Quốc khánh là ngày lễ trọng đại của đất nước nên Tổ dân phố cũng tới động viên bà con trong xóm treo cờ, để nhắc và nhớ lại truyền thống của đất nước mình.

Theo ông Hùng, ở hẻm 10 có khoảng 30 hộ dân sinh sống, bà còn đã tự quyên góp tiền để mua cờ đỏ sao vàng về treo lên ở trước cửa từng nhà từ chiều 1/9.

"Sau khi treo cờ lên thì bà con phấn khởi và vui lắm, không khí trong xóm khác hẳn, bà con cũng nhớ rằng ngày Quốc khánh tới rồi. Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, nhiều người còn quên mất ngày tháng, có khi hôm nay thứ mấy còn không để ý. Việc treo cờ cũng là một phần nhắc nhở họ có trách nhiệm với cộng đồng, hỗ trợ nhà nước việc ở yên trong nhà, để chính quyền sớm dẹp được dịch bệnh", ông Tô Văn Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Hà, ngụ ở hẻm 10, Khu phố 3 cho biết, sau khi được Trưởng khu phố nhắc và vận động, cả xóm bắt đầu treo cờ từ chiều 1/9, cả xóm khoảng 30 nhà thì tất cả đều treo cờ.

"Do mấy tuần nay lo lắng và theo phòng chống dịch, nên tôi cũng không để ý là sắp tới ngày Quốc khánh 2/9, nhưng sau thấy hàng xóm với ở trên khu phố nhắc nên mới nhớ và cùng treo cờ với bà con cho có không khí ngày lễ. Nhìn ra đường thấy vắng vẻ, buồn lắm, nhưng vào hẻm nhà thì lại vui hơn nhiều vì cả xóm nhà nào cũng treo cờ đỏ sao vàng, không khí vui tươi hơn hẳn", ông Hà vui vẻ nói.

Cách đó không xa, hẻm 26 đường Nguyễn Bình Khiêm (Quận 1), hai đầu hẻm được người dân tự chặn lại, để bảo vệ vùng xanh (vùng chưa có người mắc Covid-19), bên trong khoảng 25 hộ gia đình cũng đồng loạt treo cờ, rợp đỏ cả con hẻm.

Khu vực lô H chung cư Ngô Gia Tự (phường 2, Quận 10) rực rỡ bóng cờ chào đón Quốc Khánh 2/9.

Bà Tôn Thị Ngọc Hà (Lô H, chung cư Ngô Gia Tự (phường 2,Quận 10) phấn khởi: "Mấy tháng nay dịch bệnh nhìn đâu cũng thấy u ám, đường xá vắng vẻ, lâu lâu lại xuất hiện xe cấp cứu tiếng còi kêu inh ỏi. Nay mừng lễ Quốc khánh, cả lô chung cư treo cờ đỏ rực, thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay là cảm thấy tinh thần lạc quan hơn, bà con mạnh mẽ hơn để cùng thành phố chiến thắng dịch bệnh".

Năm nay, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, từ ngày 2-5/9, nghỉ từ Thứ 5 tới Chủ nhật đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu đối với các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội. Các chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.