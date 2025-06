Quốc hội chốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi

Chiều 26/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/6.

Nghị quyết áp dụng đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cơ sở giáo dục mầm non và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về mục tiêu và nguyên tắc thực hiện, Nghị quyết nêu rõ đến năm 2030, tất cả 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do Nhà nước bảo đảm nguồn lực và huy động xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm các điều kiện phổ cập theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Phạm Thắng).

Về nguồn tài chính thực hiện, Quốc hội quyết nghị, kinh phí thực hiện chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương chưa cân đối được ngân sách để thực hiện chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng, không giới hạn trẻ "trong cơ sở giáo dục mầm non" mà phải bao gồm toàn bộ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, kể cả trẻ chưa đến lớp, đặc biệt là trẻ em ở vùng khó khăn, để bảo đảm mọi trẻ trong độ tuổi được tiếp cận giáo dục.

Tiếp thu ý kiến này, Chính phủ đã chỉnh lý lại dự thảo luật theo hướng đối tượng điều chỉnh đã bao gồm các đối tượng theo đề nghị của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.