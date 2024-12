Rắn độc bò vào nhà dân vì nhiều người phóng sinh trăn, rắn trên núi?

Đoạn video người dân phóng sinh trăn nặng gần 10kg trên núi Bà Đội Om (hay còn gọi là núi Bà Đội, thuộc tỉnh An Giang) những ngày gần đây thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người xem video đã bày tỏ phản đối gay gắt, cho rằng việc phóng sinh trăn, rắn như trên làm ảnh hưởng đời sống người dân trong khu vực vì nhiều loại trăn, rắn độc bò vào nhà.

Ngày 1/12, phóng viên Dân trí đến núi Bà Đội Om để tìm hiểu thực hư vụ việc.

Hình ảnh một con trăn được người dân mang lên núi Bà Đội phóng sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Núi Bà Đội nằm đối diện núi Cấm, cao hơn 250m, thuộc địa bàn 2 xã An Hảo và Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Do địa hình núi này có nhiều hang đá sâu, hoang sơ, thích hợp làm nơi cư ngụ cho nhiều loại động vật hoang dã, nên người dân thường chọn phóng sinh trăn, rắn, khỉ,... về núi này suốt nhiều năm nay.

Anh Hiền - một người dân sống dưới chân núi Bà Đội (ngụ xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) - cho biết, cách đây vài ngày anh bắt gặp rắn lục đuôi đỏ ngay trước nhà.

"Cách đây 4-5 năm có rất nhiều rắn. Bây giờ đã đỡ hơn. Gần đây có rắn lục đuôi đỏ, mấy hôm trước tôi mới đập chết một con, đuổi đi rồi nó lại bò lên nữa nên phải đập chết. Trước đây thì khỉ phá nhà, bọn khỉ trên núi rất hung dữ, cách đây mấy tuần có người còn bị khỉ cắn chảy máu", anh Hiền nói.

Theo anh Hiền, chuyện rắn, trăn, kỳ đà,... các loại động vật hoang dã vào nhà người dân ở dưới chân núi là chuyện xảy ra thường xuyên, trong số đó có cả rắn độc.

Một người dân khác cho biết, họ đã nhiều lần ngăn cản, giải thích với những người dân chở rắn, trăn, động vật hoang dã lên núi phóng sinh rằng điều kiện trên núi không phù hợp cho những loài đã sống quen trong môi trường nuôi nhốt.

Toàn cảnh núi Bà Đội (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Chúng tôi thấy ai xách theo bao to là đều hỏi phóng sinh gì, mình không phải không cho mà có một số loại đã quen với môi trường nuôi nhốt, khi thả về núi chúng sẽ bò xuống đất rồi vào nhà dân, làm ảnh hưởng đời sống người dân ở dưới núi. Mùa mưa chúng tôi luôn phải đóng cửa vì sợ rắn, trăn bò vào nhà", một người phụ nữ sống dưới chân núi nói.

Ghi nhận trên núi Bà Đội, phóng viên được nhiều người dân sống trên núi hướng dẫn leo thêm một đoạn nữa nếu có nhu cầu phóng sinh.

"Phải đi lên cao vì trên đó có nhiều hang, nó không bò xuống dưới. Ở đây người ta phóng sinh nhiều lắm, ai có nhu cầu thì liên hệ trước", người này hướng dẫn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã An Hảo - cho biết, trước mắt địa phương nắm thông tin báo chí cung cấp và phản ánh của người dân, sau khi kiểm tra lại sẽ thông tin cụ thể hơn.

Còn theo ông Huỳnh Văn Lời - Chủ tịch UBND xã Tân Lợi - địa phương chưa nắm được thông tin theo phản ánh của người dân.