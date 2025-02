Quy hoạch sân bay Vinh đón 8 triệu hành khách/năm

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Vinh có cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay code C như A320/A321 và tương đương,...

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vinh có cấp sân bay 4E, công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm.

Đối với hệ thống đường cất hạ cánh, trong thời kỳ 2021-2030, quy hoạch kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía đầu 17 đạt kích thước 3.000m x 45m; kích thước lề vật liệu theo quy định.

Đối với sân đỗ máy bay, trong thời kỳ 2021-2030, thực hiện mở rộng sân đỗ máy bay hiện hữu đáp ứng khoảng 15 vị trí đỗ tàu bay code C; quy hoạch sân đỗ máy bay khu vực nhà ga hành khách T2 đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ tàu bay.

Dự kiến đến năm 2030, công suất của Cảng hàng không quốc tế Vinh là 8 triệu lượt khách/năm (Ảnh: Hoàng Lam).

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vinh được quy hoạch mở rộng sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách T2 đáp ứng khoảng 29 vị trí đỗ tàu bay; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Đối với nhà ga hành khách, trong thời kỳ 2021-2030 sẽ mở rộng nhà ga hành khách T1 hiện hữu đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm; quy hoạch nhà ga hành khách T2 mới tại khu vực giữa 2 đường cất hạ cánh với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vinh được quy hoạch mở rộng nhà ga hành khách T2 đạt công suất khoảng 9 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn Cảng đạt khoảng 14 triệu hành khách/năm; dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu.

Đối với nhà ga hàng hóa, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Vinh tiếp tục duy trì nhà ga hàng hóa hiện hữu; quy hoạch nhà ga hàng hóa và sân đỗ tại khu vực phía Bắc nhà ga hành khách T1, công suất khoảng 25.000 tấn/năm,...

Để phát triển theo quy hoạch, sân bay quốc tế Vinh cần 543ha đất, trong đó đất do hàng không dân dụng quản lý 262ha; do quân sự quản lý 238ha; đất dùng chung 41ha. Diện tích đất bổ sung so với quy hoạch trước đây khoảng 96ha.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch nêu trên vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch,...

Trong thời gian qua, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã có sự tăng trưởng rất nhanh, nhiều hạng mục công trình chính bị quá tải, lượng khai thác thực tế đã vượt xa so với dự báo trước đây; cũng như không còn phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.