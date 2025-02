Đời sống người dân khu tái định cư sân bay Long Thành

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã gửi thư kêu gọi người dân liên quan đến việc nhận bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành không đúng chính sách hãy tự giác trình báo, khắc phục hậu quả và giao nộp lại tài sản đã nhận trái quy định, để được hưởng chính sách khoan hồng.

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy có nhiều sai phạm của Hội đồng bồi thường trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Những ngày giữa tháng 2, chúng tôi quay lại khu tái định cư sân bay Long Thành Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai). Đây là khu tái định cư rộng hơn 280ha, dự kiến bố trí chỗ ở cho hơn 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành.

Sau hơn 3 năm, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, trường học, chợ, nhà văn hóa và khu vui chơi. Nhiều tuyến đường lớn rộng rãi, nhà cửa khang trang, cuộc sống người dân dần ổn định.

Khu vực bố trí các lô phụ trong khu tái định cư đã được tỉnh Đồng Nai đầu tư xây mới đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cáp điện và đang đấu nối hệ thống nước sạch cho người dân.

Anh Nghĩa, chủ cửa hàng xe đạp Nghĩa Thực, đã mang theo nghề sửa xe đạp - xe máy từ nơi ở cũ ra khu tái định cư. Sau hơn 2 năm, ngoài việc sửa xe cho bà con, anh còn bán thêm các loại xe đạp để tăng thu nhập.

Tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nhiều hộ dân đã nhận đất từ năm 2023 nhưng đến đầu năm nay mới xây dựng. Toàn khu tái định cư, các hộ dân đều được nhận đất xây nhà từ năm 2022-2023; một số ít được nhận trong năm 2024.

Người dân chia sẻ khi chuyển về đây sinh sống, nhiều người trẻ dễ dàng tìm việc ở các khu công nghiệp lân cận, buôn bán tại chỗ. Những người đã lớn tuổi, trước đây chủ yếu chỉ làm nương rẫy thì tìm kiếm công việc mới phù hợp không dễ dàng.

Nhiều hộ dân quen với cuộc sống ruộng vườn nơi ở cũ nên khi ra chỗ ở mới tại khu tái định cư, họ tận dụng các khoảng đất trống cạnh nhà để trồng trọt thêm các loại rau quả. "Tôi thấy cạnh nhà có khoảng đất trống nên trồng ít rau quả để vừa đỡ nhớ vườn, lại có thêm thức ăn cho gia đình", ông Bảy (ấp Suối Trầu, xã Lộc An) chia sẻ.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã xây xong và đưa vào dạy học 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Các trường được xây mới, đầu tư đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại. Học sinh con em các hộ có đất di dời dự án sân bay Long Thành được miễn giảm học phí trong 3 năm học, bắt đầu năm học 2023-2024.

Các tuyến đường giao thông ở khu tái định cư được đầu tư rộng rãi. Hiện có khoảng gần 2.000 hộ dân chuyển đến khu dân cư sinh sống, ban ngày các tuyến đường rất vắng vẻ.

Các bạn trẻ ở khu tái định cư khi chuyển ra nơi ở mới có nhiều lựa chọn làm việc tại các công ty khu công nghiệp Bình Sơn, khu công nghiệp Long Thành. Nhiều công nhân đi làm xa được công ty bố trí xe đưa đón hằng ngày.

Chị My, công nhân công ty Hwaseung HSV, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, cho biết, do nhà cách công ty hơn 10km nên hằng ngày chị và đồng nghiệp đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Sau hơn 2 năm về ở khu tái định cư, cuộc sống của chị và gia đình dần ổn định.

Trào lưu pickleball cũng đã về tới khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Sau khi nhiều sân pickleball xây dựng ngay tại khu tái định cư, người dân đã đăng ký đến học, tập luyện môn thể thao đang "hot" này.

Nhiều tuyến đường, công viên ngoài trời ở khu tái định cư được đầu tư lắp đặt hệ thống tập thể dục, sân thể thao thu hút người dân đến tập luyện.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Tiếp (47 tuổi), Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Long Thành để điều tra về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Công an cũng đã mời làm việc nhiều lãnh đạo, cán bộ UBND xã Bình Sơn, Hội đồng bồi thường; Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành do liên quan đến dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành.