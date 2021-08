Quảng Ninh lên tiếng khi lọt danh sách 8 tỉnh, thành chống dịch quá "gắt"

Dân trí Trước việc lọt danh sách một trong 8 tỉnh, thành có biện pháp chống dịch Covid-19 quá "gắt" gây ùn ứ lưu thông hàng hóa, tỉnh Quảng Ninh khẳng định, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động này.

Tỉnh Quảng Ninh khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa nhưng phải đảm bảo an toàn chống dịch.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ghi nhận báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT và ý kiến của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tại cuộc họp chiều ngày 25/8 xác định, thực tế còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông đường bộ tại một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn một số tỉnh, thành phố gây ùn ứ, vướng mắc đối với vận chuyển, lưu thông hàng hóa hoặc gây khó khăn cho lái xe, doanh nghiệp.

Nguyên nhân, do một số địa phương có quy định còn chưa thống nhất trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh được "điểm danh" với quy định tại văn bản số 5630/UBND-DL1 ngày 19/8, yêu cầu lái xe phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước 48 giờ, khuyến khích tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Người từ tỉnh khác về Quảng Ninh phải đủ cả 2 điều kiện là xét nghiệm âm tính và tiêm 2 đủ mũi vắc xin, trực tiếp khai báo y tế…

Trao đổi với PV Dân trí chiều nay, 26/8, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên của tỉnh luôn được điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và luôn tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hoạt động vận tải trên địa bàn, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo vị lãnh đạo này, tỉnh Quảng Ninh là địa bàn phức tạp đối với công tác phòng, chống dịch, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hoạt động giao thông vận tải sôi động với cả 5 loại hình (đường bộ, đường thủy, hàng hải, đường sắt, hàng không), có nhiều cửa khẩu giao thương với nước bạn Trung Quốc. Do đó, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh cần tập trung, yêu cầu cao hơn.

Tuy nhiên, trong các đợt cao điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát phòng, chống dịch đồng bộ mà vẫn duy trì các hoạt động vận tải hàng hóa ra, vào tỉnh để thực hiện mục tiêu kép "vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế".

Theo thống kê của ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh, qua 4 đợt cao điểm bùng phát dịch bệnh đến nay, hoạt động GTVT trên địa bàn tỉnh hầu như không xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Trên các tuyến đường bộ liên tỉnh, Quảng Ninh đã thành lập các chốt kiểm soát và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại, bố trí lực lượng để kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh, quy định quy trình để vừa kiểm soát phân luồng giao thông từ xa nhưng đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Sản lượng vận tải hàng hóa trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 54.324.000 tấn, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 14,50%. Doanh thu vận tải, bốc xúc (toàn ngành) đạt 17.655,11 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 11,58%. Tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 1.200.739 tấn, tăng 87,05% so cùng kỳ 2020.

Với sự nỗ lực phòng, chống dịch bệnh nêu trên, từ ngày 28/6 đến nay (đã qua 58 ngày), trên địa bàn Quảng Ninh không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Cùng ngày 26/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo thị xã Quảng Yên, nơi đặt Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Bạch Đằng cũng khẳng định, địa phương luôn làm đúng quy trình, nhanh hết mức có thể để tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa qua chốt. Vị lãnh đạo thị xã quả quyết "không có chuyện ùn tắc tại đây".

