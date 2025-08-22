Phú Thọ ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh

Theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 vừa ban hành, UBND tỉnh Phú Thọ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh.

UBND tỉnh quyết định theo đa số các vấn đề thuộc thẩm quyền. Mỗi thành viên UBND tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình trước UBND tỉnh và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Ngọc Kiên).

Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả giải quyết công việc được phân công.

Quy chế yêu cầu phải giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức và sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

Phú Thọ nhấn mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền theo quy định pháp luật, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ hiện nay là ông Trần Duy Đông. 9 phó chủ tịch tỉnh gồm các ông, bà: Vũ Việt Văn, Nguyễn Mạnh Sơn, Phan Trọng Tấn, Nguyễn Văn Toàn, Phùng Thị Kim Nga, Nguyễn Huy Ngọc, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Khắc Hiếu.