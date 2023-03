Phòng khám kết hợp quân dân y: Nơi chăm sóc sức khỏe người dân vùng biên

Những ngày cuối tháng 2/2023, khu vực biên giới Nghệ An tiết trời đang lạnh giá, chúng tôi có mặt tại phòng khám kết hợp quân dân y, ở bản Huồi Bắc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Ngay từ sáng sớm, có nhiều bà con đến phòng khám để các y, bác sỹ tư vấn, kiểm tra sức khỏe.

Các chiến sĩ quân y biên phòng tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống bệnh tật.

Thiếu tá (y sĩ) Trần Đình Giáp, phụ trách phòng khám chia sẻ: "Phòng khám có nhiệm vụ phối hợp với y tế địa phương chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 8 bản giáp biên, nơi có đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú sinh sống. Nơi đây chưa có điện lưới quốc gia, thường bị cô lập vào mùa mưa, cuộc sống nhân dân còn nhiều khó khăn".

Trung bình mỗi tháng, phòng khám kết hợp quân dân y Huồi Bắc đón, khám, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 80 - 100 người dân trong vùng. Các bệnh người dân nơi đây thường mắc phải liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa, cơ, xương khớp, cao huyết áp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da…

Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cấp cứu nạn nhân tự tử bằng lá ngón.

Thiếu tá Giáp cũng cho biết thêm: "Ở đây không có thời gian cố định, cứ dân yêu cầu là tôi thực hiện nhiệm vụ, có những trường hợp đến tận nhà dân để kịp thời cứu chữa cho bà con. Còn vào những ngày cuối tuần, tôi cùng đồng đội xuống địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh, phòng tránh bệnh dịch bùng phát".

Ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, cho biết: "Trước đây, người dân ốm đau thì lo lắng lắm, nhất là khi thời tiết mưa bão, giao thông cách trở, bản làng bị cô lập. Nhưng từ khi có quân y Biên phòng cắm bản, bà con yên tâm hơn nhiều trong việc chăm lo sức khỏe. Không chỉ khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân, quân y Biên phòng còn hướng dẫn các gia đình ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh đề phòng dịch bệnh; truyền thông kế hoạch hóa gia đình…".

Y sĩ, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đình Giáp, khám, cấp thuốc cho đồng bào.

Phòng khám Huồi Bắc chỉ là một trong các phòng khám kết hợp quân dân y đã và đang phát huy hiệu quả khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.

Khu vực biên giới đất liền của tỉnh Nghệ An chủ yếu là địa bàn định cư của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số từ bao đời nay. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, chủ yếu do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nên đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả.

Nhiều bản làng của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú nằm cách xa trung tâm xã, thường bị chia cắt khi mưa lũ về; nhu cầu thăm khám, chữa bệnh khi ốm đau của bà con chưa được đáp ứng kịp thời do hệ thống y tế cơ sở chưa thể phủ kín được.

Gắn bó với địa bàn, bám sát nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An hiểu hơn ai hết những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Để từ đó các Phòng khám quân dân y kết hợp ở những bản làng biên giới xa xôi để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã ra đời.

Quân y hướng dẫn sử dụng thuốc cho các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tính đến nay, trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Nghệ An có 6 phòng khám của BĐBP Nghệ An hoạt động thường xuyên. Bên cạnh việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới, các phòng khám còn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân các bản làng của Lào ở phía biên giới đối diện.

Quân y BĐBP Nghệ An chế biến nước sát khuẩn từ cây dược liệu của vườn thuốc nam.

Các phòng khám kết hợp quân dân y từ khi thành lập đến nay đã phối hợp với trung tâm y tế các huyện, xã trên địa bàn, các bệnh viện, cơ sở y tế, các tổ chức đoàn thể và các nhà tài trợ tổ chức khám cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 41.000 lượt người với tổng số tiền thuốc đạt giá trị trên 700 triệu đồng.

Phối hợp cấp cứu cho 1.228 trường hợp; đặc biệt đã cứu chữa thành công 24 trường hợp người dân ăn lá ngón tự tử và nhiều ca tai nạn, tự sát; cứu chữa điều trị cho 300 lượt người là người dân nước bạn Lào.

Quân y BĐBP Nghệ An đến tận nhà khám chữa bệnh cho những bệnh nhân già, yếu...

Theo Đại tá Hồ Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An, các phòng khám kết hợp quân dân y đã làm tốt công tác khám, cấp cứu, thu dung điều trị cho nhân dân trên địa bàn phụ trách, đồng thời phối hợp với đội ngũ y tế địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của phòng khám vẫn còn những khó khăn.

Trung tá Trần Nam Thắng, Chủ nhiệm Quân y BĐBP Nghệ An, chia sẻ: "Nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân địa bàn là rất lớn và việc khám, cấp thuốc của các phòng khám kết hợp quân dân y là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nguồn thuốc, vật tư y tế để cấp phát, phục vụ cho nhân dân lại hạn chế, không thể đáp ứng được nhu cầu thực tế. Hiện nay, các phòng khám kết hợp quân dân y hoạt động nhờ vào các nguồn thuốc, vật tư y tế trên cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ".

Quân y các đơn vị cùng người dân địa phương chăm sóc vườn cây thuốc nam để bổ sung cây thuốc, cây dược liệu nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho CBCS và người dân địa phương.

"Chúng tôi cũng đã đề xuất cấp cơ quan chức năng quan tâm đầu tư củng cố, hỗ trợ kinh phí hoạt động, sữa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế, thuốc nâng cấp phát triển các phòng khám kết hợp quân dân y hiện có của BĐBP tỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn hoạt động thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới", Đại tá Hồ Hữu Thắng cho biết thêm.