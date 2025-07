Tàu lật, cây đổ, nhà tốc mái do ảnh hưởng bão Wipha

Sáng 22/7, ảnh hưởng của bão Wipha, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã xảy ra mưa lớn diện rộng kèm dông lốc mạnh khiến tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành Pháp (SN 1983, quê Quảng Ngãi) điều khiển, bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ngoài ra, bão Wipha còn làm nhiều cây xanh bị đổ, nhà dân tốc mái và ngập lụt ở nhiều nơi (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại khu vực rừng bản Quang Thịnh, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, một cây săng lẻ cổ thụ (cao hơn 14m, đường kính 160cm) bất ngờ bị gãy đổ, chắn ngang mặt quốc lộ 7 - tuyến huyết mạch nối miền xuôi lên vùng cao biên giới Nghệ An (Ảnh: Kha Hiền).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tam Quang cho biết sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, dân quân và người dân sở tại huy động máy cưa xăng, khẩn trương giải tỏa hiện trường (Ảnh: Kha Hiền).

Tương tự, bão Wipha làm cây xanh hơn chục năm tuổi, cao hơn 10m, tán rộng hơn 20m, đường kính thân hơn 1,5m trong khuôn viên Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) bị bật gốc.

Thời điểm cây xanh bị đổ, bên dưới tán cây có 2 ô tô (một màu trắng và một màu đen) đang đỗ, dẫn đến việc thân và cành cây đã đè toàn bộ chiếc ô tô màu trắng và phần đầu ô tô màu đen. Chiếc ô tô trắng bị hư hỏng nặng, ô tô màu đen chỉ bị xước sơn bên ngoài (Ảnh: Thái Bá).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, hai ô tô bị cây đổ đè lên một xe của người nhà bệnh nhân và một xe của nhân viên trong bệnh viện (Ảnh: Thái Bá).

Bão Wipha còn làm 2 mái tôn nhà để xe của nhân viện Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bị tốc mái. Mỗi mái tôn rộng hơn 10m2 bị gió bão bật tung, nằm rạp vào một bên. Rất may không gây ảnh hưởng về người, một số xe ô tô để bên dưới và cạnh khu vực bị ảnh hưởng nhẹ (Ảnh: Thái Bá).

Cây xanh đổ gãy tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Bãi biển Đồng Châu (Tiền Hải, Thái Bình (cũ)) mực nước biển dâng cao, từng đợt sóng tràn sát chân đê. Dưới tác động của hoàn lưu sau bão, vùng ven biển xuất hiện gió mạnh kèm theo sóng lớn (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở bãi biển Đồng Châu đã tạm thời đóng cửa để phòng tránh bão. Một số quán nằm sát bờ biển bị sóng lớn tràn vào, nước ngập toàn bộ khu vực bên trong (Ảnh: Thành Đông).

Anh Ninh Huế (53 tuổi), chủ một nhà hàng ven biển, cho biết nước biển bắt đầu tràn vào từ khoảng 6h sáng nay. Trước đó một ngày, anh đã chủ động dọn dẹp, gia cố quán để phòng tránh bão. Anh nhớ lại, năm 2013, khi bão số 13 đổ bộ, quán của anh từng bị gió lớn thổi bay một nửa. So với cơn bão đó, đến thời điểm hiện tại anh nhận định bão số 3 chưa dữ dội bằng, nhưng vẫn luôn cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất (Ảnh: Thành Đông).

Tại Thành phố Thái Bình (cũ), đường phố vắng người qua lại, nhiều nhà dân chủ động dùng các thanh gỗ lớn để chắn trước cửa, các hàng quán gần như đều đóng cửa (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tại Vườn hoa Lê Quý Đôn, Thành phố Thái Bình (cũ), do ảnh hưởng của bão nhiều cây to bị bật gốc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bão Wipha đã giảm xuống cấp 8 vào trưa nay trên khu vực Ninh Bình. Chiều tối nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao (Ảnh: Hải Long).