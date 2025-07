Gần 300 người “vá” đê trong mưa lớn

Chiều 22/7, ông Chu Văn Đoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa, cho biết do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), mưa lớn đã khiến một đoạn mái đê trên địa bàn bị sạt trượt.

Theo ông Đoàn, khoảng 6h cùng ngày, tổ tuần tra canh gác đê của xã phát hiện mái đê sông Cung, đoạn qua khu vực cống Đồng Đền 2 (xã Hoằng Thắng cũ) bị sạt trượt.

Đến 9h cùng ngày, vết sạt tiếp tục lan rộng, với chiều dài khoảng 65m.

Lực lượng chức năng tổ chức vá đê sông Cung (Ảnh: UBND xã Hoằng Châu).

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã Hoằng Châu đã huy động gần 300 người cùng máy móc tổ chức đắp đê.

“Xã đã huy động gần 300 người triển khai các biện pháp gia cố tạm thời bằng cọc tre, bao tải đất để giữ vững mái đê. Hiện tại, điểm sạt trượt đã được gia cố, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân”, ông Đoàn nói.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của bão số 3, từ ngày 22/7 đến 24/7, khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to và dông.

Nhiều cọc tre, bao cát được sử dụng để tạm thời vá vết sạt trượt trên mái đê (Ảnh: UBND xã Hoằng Châu).

Tổng lượng mưa dự báo khu vực miền núi phía Bắc, Tây Bắc 100-200mm, có nơi trên 200mm; khu vực vùng núi phía Tây, Tây Nam và đồng bằng ven biển 150-250mm, có nơi hơn 250mm.

Mưa lớn sẽ làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực có địa hình dốc.

Ngoài ra, mưa lớn có thể đi kèm các hiện tượng như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm đổ gãy cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.