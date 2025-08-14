Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ cao tốc kết nối sân bay Long Thành

Ngày 14/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra công trường dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

So với chuyến kiểm tra vào giữa tháng 3 của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai cơ bản giải phóng xong mặt bằng. Các nhà thầu bắt đầu tăng tốc thi công nhằm bù đắp tiến độ chậm thời gian trước.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra tiến độ thi công tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Phú Việt).

Tại công trường cầu vượt nút giao cao tốc và đường Võ Nguyên Giáp (điểm đầu tuyến), ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 16km. Dự án được triển khai từ năm 2022, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025, khai thác đồng bộ toàn tuyến trong năm 2026.

Theo ông Linh, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản không còn vướng mắc, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh thi công. Trên công trường đang có 35 mũi thi công, huy động hơn 400 phương tiện, máy móc và 440 công nhân. Đến nay, giá trị sản lượng dự án thành phần 1 đạt hơn 46%.

Ban quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan, đôn đốc nhà thầu tăng ca, bám sát hiện trường để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, góp phần sớm hình thành tuyến cao tốc quan trọng kết nối Đồng Nai với TPHCM.

Nhà thầu thảm nhựa một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua huyện Long Thành, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi nghe báo cáo tiến độ dự án, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, đến thời điểm này, thành công nhất của dự án là hoàn thành giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh thi công.

Ông Phớc ghi nhận vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án đến nay đã được tháo gỡ. Không còn vướng mắc, các đơn vị cố gắng tăng tốc thi công.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có điểm đầu tại Km0 kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1A (đường Võ Nguyên Giáp) và điểm cuối tại Km16 thuộc xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.012 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với trung tâm tỉnh Đồng Nai và TPHCM.