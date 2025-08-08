Ông Nguyễn Hải Ninh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp

Chiều 8/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 196 đại biểu.

Tại đại hội, ông Chu Đình Động, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030...

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 người. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030 có 8 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 người ra mắt chiều 8/8 (Ảnh: Thanh Huyền).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (Ảnh: Thanh Huyền).

Trong bối cảnh đó, bộ, ngành tư pháp vinh dự được tín nhiệm, giao nhiều trọng trách trong tham mưu, kiến tạo thể chế, pháp luật vì sự phát triển của đất nước, theo ông Ninh.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư pháp, bộ và ngành tư pháp đã phát huy vai trò tiên phong, tham gia kiến tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển đất nước, phục vụ nhân dân và đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa.

Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành và phương pháp làm việc để xử lý khối lượng công việc lớn, tính chất ngày càng phức tạp.

Những kết quả thời gian qua, theo ông Ninh, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Bộ Tư pháp bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với tâm thế mới, tư duy mới và với tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn vì những mục tiêu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.