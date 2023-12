Phó Chủ tịch UBND huyện "né" thông tin homestay xâm hại di sản thế giới

Liên quan đến hàng loạt homestay xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, ngày 11/12, phóng viên Dân trí đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư để làm rõ vụ việc.

Các homestay xây dựng trái phép nham nhở trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết, khu vực các homestay mà báo phản ánh gần khu homestay của gia đình ông Lưu Đình Quế (vùng lõi di sản thế giới Tràng An - PV) đã bị cưỡng chế tháo dỡ.

Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết thêm, Phó Chủ tịch UBND huyện là ông Lưu Quang Minh, kiêm Tổ trưởng tổ công tác, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đang ở xã Ninh Xuân (khu vực có các homestay vi phạm mà báo Dân trí phản ánh - PV) để xác định vi phạm, lập hồ sơ cưỡng chế, tháo dỡ theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư giới thiệu phóng viên trao đổi trực tiếp với ông Lưu Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện để được cung cấp thông tin có liên quan, đồng thời làm rõ vấn đề báo nêu.

Homestay tồn tại giữa khu vực cấm xây dựng và khu vực hạn chế, kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt các hoạt động xây dựng của Quần thể danh thắng Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Sau đó, phóng viên nhiều lần gọi điện, nhắn tin vào số máy của ông Lưu Quang Minh, nhưng ông này không có hồi âm.

Trước đó, báo Dân trí có bài phản ánh về tình trạng nhiều homestay xây dựng sai phép, xâm hại nghiêm trọng vùng lõi di sản thế giới (bài viết "Vùng lõi di sản thế giới Tràng An nham nhở homestay trái phép").

Từ trên cao nhìn xuống, cả một vùng lõi di sản thế giới, tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư nham nhở các homestay và công trình xây dựng trái phép.

Các khách sạn, nhà hàng, homestay đua nhau mọc lên trong khu vực cấm xây dựng (khu vực bảo vệ I) và khu vực hạn chế, kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt các hoạt động xây dựng (khu vực bảo vệ II) của Quần thể danh thắng Tràng An.

Núi đá, rừng cây, cảnh quan vùng lõi di sản bị xâm hại nghiêm trọng (Ảnh: Thái Bá).

Thời điểm phóng viên có mặt ghi lại hình ảnh, nhiều công trình xây dựng trái phép của các homestay đang được hoàn thiện như không hề có cuộc kiểm tra, xử lý, yêu cầu tháo dỡ nào của cơ quan chức năng huyện Hoa Lư, xã Ninh Xuân. Các công trình cũ chưa được xử lý dứt điểm thì hàng loạt công trình xây dựng mới lại mọc lên.

Điều này dẫn đến việc núi đá, rừng cây… khu vực được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt của di sản bị xâm hại nghiêm trọng, phá vỡ cảnh quanh, gây bức xúc trong dư luận.

Trả lời phóng viên Dân trí trước đó, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết, thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, UBND huyện lên kế hoạch từng bước xử lý các công trình xây dựng trái phép có trước khi Nghị quyết được ban hành. Những hộ vi phạm sau Nghị quyết và vi phạm mới phát hiện tập trung chỉ đạo xử lý ngay.

Các công trình kiên cố trong vùng lõi di sản thế giới được xây dựng như "chốn không người" (Ảnh: Thái Bá).

Được biết, tại UBND các xã, thị trấn của huyện Hoa Lư đều thành lập các Tổ kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An. Các tổ này có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, do Chủ tịch UBND xã, thị trấn là tổ trưởng.

Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kể cả ngày nghỉ, ngày lễ hay những vụ vi phạm diễn ra trong đêm tối. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các tổ này đã không phát huy tác dụng khi các công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, xây dựng như chốn không người.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.